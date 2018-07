Konzert Saumäßig viel Lust auf Musik Seiler & Speer rockten das Piazza-Festival in Regensburg.

von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Seiler & Speer (r.) brachten mächtig Sound auf die Piazza.Foto: Pfeifer

Regensburg.Warum sind die Österreicher eigentlich so viel besser als wir darin, ganz klassischen, fetzigen Pop-Rock zu machen? Was für leistungssteigernde Chemikalien müssen die in ihrem Bergquellwasser haben, um so Leut wie Seiler & Speer zu produzieren? Naja, wie auch immer... Am Montag zeigten die beiden Jungs aus dem Wienerwald auf dem Regensburger Piazza-Festival im Gewerbepark jedenfalls, warum sie den Sprung über die Alpen in die deutschen Charts geschafft haben.

Vor knapp 1700 Zuhörern zogen sie ihre eineinhalbstündige Rock-Show in der glühenden Sonne ab. Und klar, auch Megahit „Ham kummst“ von 2015 war dabei. Als erste von zwei Zugaben, als dann um 21.30 Uhr endlich die kühle Nacht einbrach. Aber es ist ja immer früher aus, als man es sich wünscht.

Der Auftritt war der Abschluss einer besonderen Tournee für Seiler & Speer. Länger als geplant mussten die deutschen Fans darauf warten, die Band live zu erleben. Die Deutschland-Tournee Ende 2017 musste abgesagt werden, nachdem Gitarrist Bernhard Speer einen schweren Autounfall hatte. Auch das Konzert in Regensburg im November fiel aus.

Speer habe in seinem Leben seitdem einiges geändert und die Band selbst ist fester verschweißt als je zuvor. „Sehr geehrte Damen und Herren: mein bester Freund,“ stellte Christopher Seiler liebevoll seinen Gesangspartner vor, „es gibt nix Scheeneres, als mit dir auf der Bühne zu stehen.“

Und das merkten auch die Fans. Dass da zwei Freunde stehen, die einfach nur saumäßig Lust haben, zusammen Musik zu machen. Dazwischen lieferten sie sich immer wieder Sticheleien, ärgerten den Bühnentechniker Armin (alias „Rosenkavalier“) oder unterhielten sich mit dem Publikum.

„Sagt’s amoi, hobt’s wos eistecken, Feuerzeug, Streichhölzl, Kalaschnikov“, rief Christopher Seiler bei „Setz di her“ aus ihrem 2015er-Album. Seiler ruft, Regensburg liefert das kleine Lichtermeer. Sonst ging es vor allem härter zu, mit maximal tanzbarem Pop-Rock. Die Band besteht ja immerhin neben den beiden Protagonisten noch aus Bass, zwei E-Gitarristen und zwei Schlagzeugern (beziehungsweise Percussion). Das gab einen ordentlich satten Sound.

Als Support packten die Österreicher das musikalische Gegenstück auf die Bühne: Michael Tino Lex, ein Regensburger Eigengewächs. Allein nur mit seiner Gitarre eröffnete er den Abend auf der Piazza im Gewerbepark. Teil der Vor-Show: Erst Michael Lexs ruhiger Pop-Gitarrensound, danach auf einen Schlag 90er-Elektro. Dann Dr. Alban-Eurodance und zum Konzertstart „Ghostbusters“. Aber so ist es halt: Seiler & Speer wissen, wie man ein Publikum unterhält.