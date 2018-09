Aussenansicht Schädlicher Klimaschutz

Mathias Rittgerott, Umweltschützer

Die EU will aus Öl und Kohle aussteigen. Der Weg dahin ist falsch. Bioenergie dominiert – und schadet der Umwelt und dem Klima. Das Ziel ist klar: raus aus fossilen Brennstoffen. Der Kampf gegen den Klimawandel fordert den Umstieg auf erneuerbare Energie. Sonnenkollektoren und Windräder prägen das Bild, das sich viele von der fossilfreien Zukunft malen. Ein Zerrbild. Derzeit bedeutet erneuerbare Energie häufig Bioenergie. 66,3 Prozent, so groß ist ihr Anteil in der EU.

Irrwitzigerweise schadet diese Art Klimaschutz der Umwelt und dem Klima! Meere aus Mais, raue Mengen Raps, Holz aus Baumplantagen – sie liefern den Brennstoff für den Umstieg. Doch die ökologisch nahezu toten Monokulturen ersetzen ein ehemals bunteres Mosaik kleinkämmeriger Landwirtschaft und intakter Wälder mit deutlich höherer Artenvielfalt.

Es ist ein Märchen, dass das Verbrennen von Holz ökologisch klug und klimafreundlich ist. Gleichgültig ob daheim im Kaminofen, in der Pelletheizung oder im umgebauten Kohlekraftwerk. Ein Knackpunkt ist die Zeit: Der Klimawandel findet jetzt statt. Wer Bäume verbrennt, verursacht jetzt Emissionen – und treibt den Klimawandel an. Bäume zu verheizen setzt zudem mehr Treibhausgase pro erzeugter Energiemenge frei als Erdgas, Erdöl und Kohle.

Wälder sind zudem mehr als lebendiges Brennholz, sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Spricht man vom Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, muss man über Palmöl reden. Eine Zahl illustriert den Irrweg: 61 Prozent – so hoch ist der Anteil der Palmölimporte, der in die Herstellung von Bioenergie fließt. Deutlich mehr also als in Nahrungsmittel. Kein Diesel-Auto fährt ohne Biodiesel, denn die Beimischung ist Pflicht. Außerdem produzieren wir mit dem tropischen Öl elektrischen Strom und Wärme.

Doch für Palmöl werden in Indonesien und Malaysia in erschreckendem Tempo Regenwälder gerodet, Torfböden trockengelegt und zerstört. Biodiesel aus Palmöl verursacht daher dreimal mehr Emissionen als fossiler Diesel. Das alles, damit wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen können. Bequem, ohne unser Verhalten grundlegend zu ändern. Dabei wäre das nötig: Unser Energieverbrauch muss runter! Ein weiter so mit der Vorsilbe „Bio“ genügt nicht.

Der Autor ist Redakteur und Campaigner bei Rettet den Regenwald e.V. in Hamburg

