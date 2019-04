Zuwanderung Schärfere Abschiebe-Regeln beschlossen Das Bundeskabinett weitet damit die Möglichkeiten aus, ausreisepflichtige Asylbewerber vor ihrer Abschiebung zu verhaften.

Mail an die Redaktion Das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ soll die Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern stärker durchsetzen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Damit künftig nicht mehr so viele Abschiebungen scheitern, hat das Bundeskabinett einen Entwurf für ein „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ beschlossen.

Das Vorhaben aus dem Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll es Ausländern, die Deutschland verlassen müssen, in Zukunft schwieriger machen, ihre eigene Abschiebung zu verhindern. Unter anderem sollen die Möglichkeiten ausgeweitet werden, Ausreisepflichtige vor einer geplanten Abschiebung in Haft zu nehmen.

Weniger Geld für außerhalb Deutschlands registrierte Flüchtlinge

Deutlich weniger Geld als bisher soll künftig für Ausländer ausgegeben werden, die schon in einem anderen EU-Land als Flüchtling anerkannt sind. „Deren Leistungen werden sozusagen auf die Rückfahrkarte begrenzt“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) am Mittwoch in Berlin. Das sei auch gut so.

Für Menschen, für deren Asylantrag nach den sogenannten Dublin-Regeln eigentlich ein anderes EU-Land zuständig ist, seien „Leistungsabsenkungen“ geplant. Sie sollen weniger erhalten, als die Regelsätze des Asylbewerberleistungsgesetzes vorsehen.

Alleinerziehende und Alleinstehende bekommen mehr Geld

Ebenfalls beschlossen wurde eine Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes. Alleinstehende und Alleinerziehende sollen neben Sachleistungen künftig 150 statt 135 Euro pro Monat erhalten. Wer in einer der großen Erstaufnahmeeinrichtungen oder in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, bekommt allerdings nur 136 Euro. Arbeitswilligen Asylbewerbern will die Bundesregierung zudem früher Zugang zu Sprachkursen verschaffen – und zwar auch dann, wenn ihre Chancen, als Flüchtling anerkannt zu werden, gering sind.

Pro Asyl kritisierte vor allem einen Passus des „Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“, der klarstellt, dass Informationen zu bevorstehenden Abschiebungen Dienstgeheimnisse sind, die Beamte nicht weitergeben dürfen. Geschäftsführer Günter Burkhardt sagte: „Es droht eine starke Verunsicherung von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen.“ Sie müssten nun fürchten, wegen „Beihilfe“ belangt zu werden. Auch stelle sich die Frage, wie bei „überfallartigen Abschiebungen“ die Rechtsstaatlichkeit garantiert werden solle.

