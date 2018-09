Finanzen Schäuble redet Abgeordneten ins Gewissen Der Bundestag hat die Arbeit wiederaufgenommen. Der Haushalt steht an – doch zuerst spricht der Hausherr. Und wie.

Von Georg Ismar

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte, es brauche keine Revolution, „sondern einen starken und toleranten Rechtsstaat".

Berlin.Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs hat seine eigene Realität. „Diese große Koalition ist ein Hort der Stabilität. Wir halten dieses Land zusammen“, ruft er am Stehpult des Bundestags. Es ist die erste Sitzung nach einer Sommerpause, die dieses Land weiter verändert hat. Stabil wirkt an diesem Tag wenig – die Debatte über den Haushalt 2019 zeigt das exemplarisch.

10 Uhr, der Gong ertönt, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will erst einmal etwas loswerden. Ein sorgenvoller Appell von einem, der seit 1972 Mitglied des Bundestags ist und schon manchen Sturm erlebt hat. „Wir müssen bei der Durchsetzung des Rechts besser werden – schnell, konsequent, sichtbar“, sagt er mit Blick auf Ereignisse wie in Chemnitz und die Todesfälle. Lauter Beifall bei der AfD, die die Probleme auf offene Grenzen und die Flüchtlingskrise zurückführt und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür an den Pranger stellt. Merkel schaut etwas betreten.

Hält die große Koalition dieses Land zusammen oder stärkt sie die radikalen Ränder? Merkel ist viel im Plenum unterwegs, zwei Mal geht sie zu SPD-Chefin Andrea Nahles. Auch mit ihrem Widersacher, Innenminister Horst Seehofer (CSU), redet sie kurz – sie steht massiv unter Druck, nicht nur weil Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ihr in der Frage, ob es Hetzjagden in Chemnitz gab, öffentlich widersprochen hat. Was tun gegen das Kippen im Land?

Schäuble hält eine Rede, die versucht alle Seiten, auch die AfD und die „Wutbürger“, einzubinden. Die Zuwanderung habe erhebliche Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Sorgen seien ernst zu nehmen. Er verurteilt linke Gewalt wie beim G20-Gipfel in Hamburg, betont aber auch: „Ausländerfeindlichkeit, Hitlergrüße, Nazisymbole, Angriffe auf jüdische Einrichtungen – für all das darf es weder Nachsicht noch verständnisvolle Verharmlosung geben.“ Chemnitz zwinge zu einer Unterscheidung „zwischen den unentschuldbaren Gewaltexzessen und den Sorgen, die viele Bürger umtreiben“. Es brauche keine Revolution, „sondern einen starken und toleranten Rechtsstaat“, betont Schäuble. Merkel muss am Mittwoch bei der Aussprache über den Kanzleretat selbst Stellung beziehen.

Zu Beginn der Etatberatungen gehört traditionell dem Finanzminister der erste Aufschlag. Olaf Scholz, zugleich Vizekanzler, kann sich dem Schatten von Chemnitz nicht entziehen, er betont: „Wir haben gekämpft gegen die Mauern, die unser Land getrennt haben, wir wollen keine neuen Mauern.“

Im Stile eines Buchhalters referiert der SPD-Politiker den Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 356,8 Milliarden – für ihn ein Masterplan gegen eine weitere Polarisierung, zum Beispiel durch stabile Renten. Es gebe auch mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, tausende neue Stellen bei Polizei und Zoll sollen das Land sicherer machen. Besonders mittlere und untere Einkommen will die große Koalition entlasten. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60000 Euro zum Beispiel um 9,36 Prozent, unter anderem durch höhere Freibeträge, mehr Kindergeld und Steuerrabatte. Das bedeutet 251 Euro mehr im Jahr.

Als erster darf der Vertreter der größten Oppositionspartei, der AfD, antworten. Die Pläne seien ein „unvollendetes Nebelkunstwerk“, sagt deren Haushaltsexperte Peter Boehringer, der für den Wahlkreis Neumarkt-Amberg in den Bundestag eingezogen ist. „Der kleptomanische Staat nimmt den Bürgern inzwischen fast 400 Milliarden Euro ab.“ Es werde Geld mit der Gießkanne verteilt, statt den hart arbeitenden Bürgern in Zeiten von Rekordüberschüssen mehr Geld zurückzugeben.

Auch FDP-Haushälter Otto Fricke zerpflückt die Pläne. „Der Haushalt 2019 ist nichts Neues“. Scholz‘ Rezept laute: „Weiter so“. Auch der Grünen-Politiker Sven-Christian Kindler meint: „Den Willen zu echter Veränderung hat diese Bundesregierung nicht.“

