Parteien Schaulaufen der Kandidaten um den SPD-Vorsitz gestartet Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz starten ihre Tour durchs Land in Saarbrücken. 22 weitere Vorstellungsrunden sollen folgen.

Mail an die Redaktion Olaf Scholz und Klara Geywitz, SPD-Landtagsabgeordnete in Brandenburg, am Sonntag bei der SPD-Wahlparty in Potsdam. Foto: Kay Nietfeld

Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz präsentieren sich den Medien. Foto: Uwe Anspach

Karl-Heinz Brunner, Bundestagsabgeordneter. Foto: Oliver Dietze

Klara Geywitz, Landtagsabgeordnete in Brandenburg, und Olaf Scholz, Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken.Das Rennen um den künftigen Parteivorsitz der SPD hat offiziell in Saarbrücken begonnen. Erstmals präsentierten sich die insgesamt 17 Kandidaten gemeinsam bei einem Fototermin.

„Wir freuen uns darauf, dass es jetzt endlich los geht“, sagte der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. „Wir erwarten einen spannenden Wettbewerb um Ideen, um Programm. Es wird ein fröhlicher, es wird interessanter Austausch.“

Ab 18 Uhr wollten sich die Kandidaten bei einer Regionalkonferenz den Parteimitgliedern und der Öffentlichkeit vorstellen. Es ist die erste von insgesamt 23 Vorstellungsrunden, zu denen die Kandidaten quer durch Deutschland touren. „Jetzt liegt es an euch, wie spannend dieses Rennen wird“, rief Generalsekretär Lars Klingbeil den Kandidaten zu, die sich für Fotos auf einem roten Teppich aufgestellt hatten.

Die Castingtour endet am 12. Oktober in München. Mit den Regionalkonferenzen geht die Wahl um eine Nachfolge von Andrea Nahles in die heiße Phase. Nahles hatte vor drei Monaten ihr Amt als SPD-Vorsitzende niedergelegt. Im Rennen sind acht Kandidatenduos plus ein Einzelbewerber.

Nach den Regio-Konferenzen können die rund 426.000 Mitglieder dann abstimmen, online oder per Brief. Am 26. Oktober soll das Ergebnis veröffentlicht werden. Bekommt kein Team mehr als die Hälfte der Stimmen, findet vom 19. bis 29. November eine Stichwahl zwischen Platz eins und Platz zwei statt. Die Mitgliederbefragung ist Grundlage der formalen Wahl der Delegierten eines Parteitags vom 6. bis 8. Dezember in Berlin.