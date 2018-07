Aussenansicht Schlichten statt streiten Die Verbraucherschlichtungsstelle hilft, wenn es mit einem Unternehmen Zoff gibt. Das ist jedoch an Voraussetzungen geknüpft.

Von Felix Braun, Vorstand des Zentrums Schlichten e. V.

Wenn sich Verbraucher und Unternehmen im Streitfall nicht einigen, können sie einen neutralen Dritten einschalten. Er wirkt auf eine gütliche Einigung hin und erstellt einen Schlichtungsvorschlag mit ausführlicher rechtlicher Würdigung.

Dieser neutrale Dritte ist häufig die bundesweit zuständige Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle (www.verbraucher-schlichter.de). Ein Verbraucher kann sie anrufen, wenn es um einen Vertrag mit einem in Deutschland niedergelassenen Unternehmen geht und er zuvor versucht hat, selbst eine Lösung zu finden. Außerdem darf keine branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstelle vorrangig zuständig sein. Solche gibt es z. B. für Banken, Energieversorger, Verkehrsunternehmen oder Versicherungen. Alle sonstigen Streitigkeiten, etwa im Bereich des Warenkaufs, bearbeitet die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle.

In den ersten zwei Jahren ihres Bestehens gingen 3525 Schlichtungsanträge ein. Die Verteilung der Antragszahlen auf dem deutschen Bundesgebiet entspricht den Größenverhältnissen der Länder: So wandten sich in dieser Zeit fast 600 Verbraucher aus Bayern an die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle. Das Verfahren ist schriftlich, Termine vor Ort sind somit nicht notwendig. Nicht verwechselt werden darf Schlichtung mit der reinen Beratung oder Vertretung nur einer Seite, wie etwa durch eine Verbraucherzentrale. Schlichter stehen stets neutral zwischen den Parteien, bringen sie auf Augenhöhe. Nach dem Austausch der beidseitigen Stellungnahmen wird die Rechtslage objektiv bewertet und eine Lösung vorgeschlagen.

Schlichtungsverfahren sind grundsätzlich freiwillig – das gilt für die Bereitschaft zur Teilnahme, aber nicht für die Hinweispflichten für Unternehmen nach §§ 36, 37 VSBG. Danach müssen Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten darüber informieren, inwiefern sie sich an Schlichtungsverfahren beteiligen. Für Verbraucher kann sich also bei Problemen ein Blick ins Impressum oder in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lohnen. Für Unternehmen kann dies wiederum eine gute Werbung sein: denn wer zeigt, dass er freiwillig bereit ist, sich im Zweifel der Prüfung eines Dritten zu unterziehen, hat offenbar nichts zu verbergen und nimmt die Rechte seiner Kunden ernst.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.