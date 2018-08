Musik Schmuserei mit Billy Joel, Sting und Co Im Duo mit dem Pianisten Bernd Meyer bescherte Markus Engelstädter dem Regensburger Palazzo-Publikum einen traumhaften Abend.

Von Susanne Wiedamann

Merken

Mail an die Redaktion „The Voice“ Markus Engelstädter und Pianist Bernd Meyer Foto: Wiedamann

Regensburg.Man kennt ihn als Rockröhre, als Musicalstar und Wirbelwind, als einzigartiger Queen- und Freddie-Mercury-Interpret, als Sänger, der mit allen Wassern gewaschen ist und in jeder Stimmlage eine Top-Figur macht. Doch wie ist es mit den leisen Tönen? Beim Palazzo-Festival im Thon-Dittmer-Hof zeigte sich Markus Engelstädter von seiner eher ruhigen, romantischen und nachdenklichen Seite. Gemeinsam mit dem Pianisten Bernd Meyer offerierte er einen Abend voller Balladen und beglückte das Publikum mit bekannten Songs von Billy Joel und Sting bis zu Jamie Cullum.

John Miles’ „Music was my first love“ – der erste Song war so etwas wie das Motto des Abends. Denn egal welches Stück aus rund 50 Jahren Rock- und Popgeschichte Engelstädter und Pianist Bernd Meyer anpackten, ihre Leidenschaft für die Musik war immer spürbar. Hier wurde nicht bloß „gecovert“, sondern aus bekannten Hits wurden eigene Versionen gemacht. Engelstädters besonderes Talent ist es, den Sound und Gesangsstil beispielsweise eines Billy Joel wiedererkennbar durchklingen zu lassen und dennoch stimmlich wie von der Interpretation her eigenständig und authentisch zu sein.

„Piano Man“ und „The Voice“



„One voice, one piano – one night to remember“ –so war das Konzert angekündigt. Engelstädter erwies sich erneut als hervorragender Sänger mit gewaltigem Stimmvolumen. Er lässt schier endlos gehaltene hohe Töne raus, die in ihrer Klarheit den Raum zu durchschneiden scheinen.

Markus Engelstädter Biografie: Der Sänger wurde am 12. Oktober 1977 in Eschenbach in der Oberpfalz geboren. Nach einer Schreinerlehre studierte er am „Music College“ in Regensburg Gesang. Er ist seit vielen Jahren ein gefragter Rockmusiker, Interpret, Musicalstar, Dozent und Coach.

Shows: Das Publikum liebt Engelstädter für seine unterschiedlichen Shows und Projekte. Riesenerfolg hat er u. a. mit „The magic of Queen“ und erst kürzlich wieder mit „Pink Floyd‘s The Wall“. Im Duo mit Pianist Bernd Meyer bestritt er zum zweiten Mal ein Palazzo-Konzert.

Pianist Bernd Meyer ist ein kongenialer Partner, der seine Begleitung, seine Melodieläufe und Akkorde immer in genau der richtigen Intensität aus dem Flügel herausarbeitet. Er glänzt in seltenen solistischen Momenten als ausgezeichneter „Piano Man“ und agiert ansonsten sehr zurückgenommen, um „The Voice“ eine erstklassige Bühne zu bieten. 16 Jahre Freundschaft und Zusammenarbeit verbindet die beiden Musiker –und diese Zusammengehörigkeit, dieses stillschweigende Verstehen hört man.

Langeweile Fehlanzeige



Markus Engelstädter ist aber nicht nur ein guter Vokalist, er ist auch ein wunderbar lockerer Entertainer. Durch den Balladenabend führte er sacht und reagierte humorvoll auf jedes Stöhnen oder auch ein Gähnen aus dem Publikum. Langweilig war es – trotz der Müdigkeitsattacke bei einem einzelnen Herrn – übrigens nie. Dafür sorgte schon die Auswahl der Stücke – von „Summer, Highland falls“, bei dem Engelstädter als Sopransaxofonist überraschte, über den von Sammy Davis jun. bekannten Song „Mr. Bojangles“ bis zu Chicagos „Hard to say I‘m sorry“, Stings „Every little thing“, „Halt mich“ von Herbert Grönemeyer oder „Who wants to live forever“ und „Somebody to love“ von Queen.

Schon bei Jamie Cullums „I‘m all over it now“ animierte Engelstädter das Publikum zum Mitsingen. Mehrfach forderte der Künstler seine Zuhörer zur Interaktion auf, zum Mitklatschen oder -singen, und teilte sie sogar auf in einen dreistimmigen Chor. „Wollt ihr ein bisschen mit uns schmusen?“ fragte er und leitete galant über zum nächsten Billy-Joel-Song „She is allways a woman to me“, den Meyer und Englstädter unglaublich schön und ergreifend vor Mucksmäuschen-stillem Publikum erklingen ließen.

Einen der schönsten Augenblicke im Konzert erlebte das Publikum bei Rihannas „Please don’t stop the music“, für das übrigens auch Jamie Cullum eine eigene Version erschaffen hat, als Engelstädter sich perkussiv am Korpus des Flügels abarbeitete und Bernd Meyer dazu stehend im Flügelinneren die Saiten zupfte.

Drei Zugaben erarbeitete sich das Publikum mit kräftigem Applaus: Neben „Piano Man“ und zum Schluss „Desperado“ wählte das Duo ein Stück von Udo Jürgens, das Jamie Cullum bei der Gala zu dessen 80. Geburtstag gesungen hatte: „If I never sing another song“. Ein traumhafter Abschluss, von Englstädter herrlich gesungen, für einen wunderbaren Abend.