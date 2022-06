Krieg gegen die Ukraine Scholz mit Macron und Draghi auf dem Weg nach Kiew Lange hatte Scholz mit einem Besuch in Kiew gezögert. Nun ist der Kanzler zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Ministerpräsident Draghi auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist zusammen mit Macron und Draghi in die Ukraine. (Symbolfoto) Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Berlin.Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) befindet sich gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Mit ihnen reiste nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi in einem Zug. Es hatte zuletzt Berichte gegeben, wonach Scholz in dieser Woche mit Macron und Draghi in die Ukraine reisen wollte.

Seit Mitte März sind zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist, die sich nun schon fast vier Monate gegen den Angriff der russischen Streitkräfte zur Wehr setzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Scholz vor Wochen nach Kiew eingeladen.

Der Élysée-Palast in Paris gab auf Journalisten-Fragen zu einer Reise keine direkte Antwort, er verwies stattdessen auf einen Retweet des französischen Botschafters in Kiew. Dieser hatte ein Foto retweetet, das Scholz, Macron und Draghi offensichtlich in einem Zugabteil zeigt. Dieses geht auf die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ zurück.