Russischer Angriffskrieg Scholz sagt Ukraine weitere militärische Unterstützung zu Das Bundeskabinett tagt in Meseberg - ganz oben auf der Agenda: der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Der Kanzler sichert die weitere Solidarität Deutschlands zu. Für Flüchtlinge soll es eine Perspektive geben.

dpa

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Kabinettsklausur in Meseberg. Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Meseberg.Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Zentrum der Klausur des Bundeskabinetts gestanden. Im Anschluss sicherte Scholz der Ukraine in Meseberg bei Berlin auch weitere militärische Unterstützung zu.

Sorgfältig seien die Fragen diskutiert worden, die aus der Zeitenwende herrührten, sagte Scholz. Klar sei, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin vollständig verrechnet habe mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. So habe der Krieg etwa zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der Nato geführt. Die demokratischen Partner lieferten Rüstungsgüter in die Ukraine und gäben große finanzielle Unterstützung. „Auch Deutschland beteiligt sich daran unverändert und wird das auch weiter tun mit immer den Entscheidungen, die jeweils zu dem Zeitpunkt richtig und angemessen sind“, sagte Scholz.

Zudem seien hunderttausende Menschen vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Jenen, die bleiben wollten, solle eine Perspektive gegeben werden.