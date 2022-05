Politik Scholz spricht beim Weltwirtschaftsforum Der Bundeskanzler thematisierte heute beim WEF in Davos das Klima, chinesische Menschenrechts-Verstöße und den Ukraine-Krieg.

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz sprach heute in einer Plenarsitzung während des 51. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF). Foto: Laurent Gillieron/dpa

Davos.Deutschland muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seine Klimaziele entschlossener verfolgen. Das Vorhaben, bis 2045 CO2-neutral zu werden, habe durch den Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin „noch an Bedeutung gewonnen“, sagte Scholz am Donnerstag zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. „„Jetzt erst recht!“ lautet deshalb die Devise.“ Der russische Krieg sei zwar nicht „alleiniger Auslöser der Zeitenwende“, erhöhe aber den Handlungsdruck. Würden die Pariser Klimaziele verfehlt, steuere die Welt auf eine Katastrophe zu.

Um weiteres Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, müssten die klassischen Industrieländer in die Entwicklung neuer Technologien investieren, die dann weltweit genutzt werden könnten, sagte Scholz. „Es werden die Länder des globalen Südens in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas den gleichen Wohlstand wollen. Und das ist auch richtig so. Deswegen müssen wir die Technologien entwickeln, in denen genau dieses Wachstum jetzt stattfinden kann, ohne dass wir auf diesem Planeten nicht mehr gut leben können, weil wir die Luft verbrauchen, die wir zum Atmen brauchen.“

In Gedanken beim Krieg

Die Gedanken an den Krieg in der Ukraine verfolgen Bundeskanzler Olaf Scholz weit über seinen Arbeitstag hinaus. „Da kann man nicht abschalten, das hört nicht einfach auf“, sagte der SPD-Politiker. Wie Millionen anderen Menschen in Europa und der Welt bereite ihm das jeden Tag Sorge. „Auch die Frage, ob jetzt ein Krieg ausbricht, der über den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine hinausgreift.“

Die Bilder und das Leid in dem Land, das sich seit mehr als drei Monaten gegen einen russischen Angriff wehrt, seien furchtbar. „Und ich finde, dass man den Schrecken darüber und die Sorge, die damit verbunden ist, nicht wegtun soll“, sagte der Bundeskanzler. „Sondern sie muss jeden Tag ein Ansporn sein, dass wir alles dafür tun, dass dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich endet.“

Xinjiang: Nicht wegschauen!

Scholz hat die internationale Gemeinschaft in Davos zudem aufgerufen, die Verletzung von Menschenrechten in China nicht einfach hinzunehmen. Die Volksrepublik sei wieder ein globaler Akteur, sagte der SPD-Politiker. Daraus lasse sich aber kein Anspruch auf Hegemonie in Asien und darüber hinaus ableiten. „Genauso wenig können wir wegsehen, wenn Menschenrechte verletzt werden, wie wir das gerade in Xinjiang sehen.“

Der Bundeskanzler reagierte damit auf neue Berichte über die brutale Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. In der Provinz Xinjiang wurden nach Angaben von Menschenrechtlern Hunderttausende in Umerziehungslager gesteckt. Bereits am Mittwoch hatte die Bundesregierung angekündigt, auf Distanz zu gehen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte, die Volksrepublik sei zwar ein großer Handelspartner, es gebe aber „sehr relevante Probleme“, auch bei der Einhaltung von Menschenrechten. Deutschland werde seine Abhängigkeiten verringern. (dpa)