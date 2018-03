Bundestag Scholz verteidigt Milliardenausgaben Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Milliardenausgaben der großen Koalition als ein Zukunftsprogramm für Deutschland verteidigt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bundestag in Berlin. Foto: Kay Nietfeld

Berlin.So sei etwa der Ausbau der Ganztagsangebote an Kitas und verstärkt an Grundschulen letztlich eine Entscheidung, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, sagte der Vizekanzler in einer Regierungserklärung im Bundestag.

„All das ist notwendig für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“ Es gehe zudem um besseren sozialen Zusammenhalt. „Wir werden die Renten stabilisieren.“ Zudem gebe es ein Baukindergeld für Familien, die gerne bauen oder Eigentum erwerben wollen.

Der Bund habe angesichts der guten Konjunktur hohe Einnahmen, „die uns viele Möglichkeiten verschaffen“. „Jedem von uns muss es gut gehen“, betonte Scholz - nicht nur dem Land an sich. Auf internationaler Ebene müsse die Europäische Union angesichts des Brexits, des US-Handelsstreits und der Auseinandersetzungen mit Russland zukunftsfest gemacht werden. Man dürfe nicht mehr nur reden, sondern müsse jetzt mit Frankreich handeln. Scholz bekräftigte, keine neuen Schulden machen zu wollen. „Die "Schwarze Null" ist deshalb zu Recht Gegenstand des Koalitionsvertrags.“

Das Staatsdefizit solle weiter verringert werden. Um das seit 2014 erreichte Ziel eines Haushalts ohne neue Schulden weiter zu schaffen, hat Scholz den Architekten der „Schwarzen Null“, Werner Gatzer (SPD), zurückgeholt. Er war seit Anfang des Jahres als Chef der Bahnhofssparte bei der Deutschen Bahn tätig und hatte schon von 2005 bis 2017 als Haushalts-Staatssekretär in dem Ministerium gearbeitet - darunter auch für CDU-Minister Wolfgang Schäuble. Die „Schwarze Null“ wurde unter seiner Führung 2014 erstmals seit 45 Jahren geschafft.