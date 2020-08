Aussenansicht Schulen sind systemrelevant Der 4-Stufen-Plan mag eine politisch einfache Lösung sein. Er ist aber kinderfeindlich. Der Präsenzunterricht ist notwendig.

Von Helen Zeidler, Ökonomin

Mail an die Redaktion Ökonomin Helen Zeidler Foto: Bonitz

Augsburg.Die Bundesliga soll bald wieder vor Fans spielen, private Feiern sind mit bis zu 200 Personen erlaubt, im Restaurant dürfen wir ohne Abstand zu zehnt an einem Tisch sitzen und in den Urlaub dürfen wir auch wieder fahren. Ausbaden müssen es dann aber die Kinder.

Denn wenn die Infektionszahlen über 20 Infizierte/100 000 Einwohner steigen, tritt der neue 4-Stufen-Plan an Schulen in Kraft: Kinder müssen mit Maske im Unterricht sitzen und dann bald auch wieder Abstand im Klassenverband halten – dies hat bisher dazu geführt, dass nur halbe Klassen unterrichtet werden können. Und das, auch wenn an der Schule selber kein Corona-Fall auftritt. Und trotz vieler Studien, die zeigen, dass Kinder nicht die Treiber dieser Pandemie sind. Grund ist die Kopplung ans allgemeine Infektionsgeschehen.

Der 4-Stufen-Plan mag eine politisch einfache Lösung sein. Er ist jedoch kinderfeindlich. Wir brauchen einen qualitativen hundertprozentigen Präsenzunterricht, der nicht vom allgemeinen Infektionsgeschehen abhängig ist. Wir brauchen einen politischen Prioritätenwechsel! Denn Schulen (und Kitas) sind systemrelevant. Sie bilden und betreuen unsere Kinder. Und Kinder sind die Zukunft!

Andere Bereiche einschränken

Bevor Schulen (und Kitas) schließen, müssen zuvor andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens eingeschränkt werden. Schulschließungen sollten nur als letztes Mittel erfolgen und wenn, dann gezielt durch Schließung einzelner Klassen. Hygienemaßnahmen müssen nach Alter und Bedürfnissen der Kinder differenziert sein. Denn gerade jüngere Kinder lernen ganzheitlich. Für diesen Politikwechsel setze ich mich im Rahmen der Initiative „Familien in der Krise“ in Bayern ein.

Unsere bayernweite Petition (openpetition.de/!kidsfirstcorona) hat bereits mehr als 3000 Unterschriften. Wir fordern die Landesregierung auf endlich zu investieren und kurzfristig Verbesserungen bei der Personal-, Raum- und Hygienesituation an Schulen umzusetzen. Lehramt-Studierende und Quereinsteiger könnten gewonnen, zusätzliche Räumlichkeiten von den Gemeinden, Messen, Unis angemietet werden. Die Investitionsversäumnisse der letzten Jahrzehnte dürfen nicht weiter einseitig den Kindern und Eltern aufgebürdet werden. Kinder sind zukunftsrelevant. Wann folgen dieser Erkenntnis politisch endlich Taten?

Die Autorin ist Gründerin der Landesgruppe Bayern der Initiative „Familien in der Krise“.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

