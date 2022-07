Nach den Sommerferien Schulpflicht für Ukrainer: Verband befürchtet Überlastung an Schulen

Grundschüler aus der Ukraine sitzen in einer für ukrainische Kinder eröffneten Schule in Dresden in einem Klassenzimmer. Foto: Robert Michael/dpa

Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, befürchtet, dass nach den Sommerferien Schulen durch eine wachsende Zahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler überlastet werden könnten.

Die Schulpflicht für Kinder aus dem Ausland beginne spätestens nach sechs Monaten. „Dies bedeutet einen weiteren Zuwachs von ukrainischen Schülerinnen und Schülern in den Schulen, über die 140 000 hinaus, die sich bereits im System befinden“, sagte Beckmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag).







„Bildungssystem personell geschwächt“

„Dieser erwartbare Anstieg trifft auf ein Bildungssystem, das durch jahrelange finanzielle Unterversorgung in dramatischer Weise personell geschwächt ist“, sagte Beckmann. „Lehrkräfte arbeiten seit Jahren am Limit und müssen dringend entlastet werden.“

Grundsätzlich sei es richtig, Schülerinnen und Schülern, die in Deutschland bleiben wollten, Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache zu unterbreiten, sagte Beckmann. Allerdings wollten viele Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell in ihre Heimat zurückkehren. „Diesen Menschen ist mit Deutschkursen wenig geholfen. Sie benötigen vielmehr Angebote und Strukturen, die ihnen helfen, an Bildungsangeboten aus der Ukraine teilzunehmen“, sagte Beckmann.

− dpa