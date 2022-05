Verteidigungsbündnis Schweden und Finnland beantragen Aufnahme in die Nato Jetzt ist es offiziell: Finnland und Schweden wollen in die Nato. Die beiden skandinavischen Länder haben Nato-Generalsekretär Stoltenberg ihre Anträge für eine Mitgliedschaft überreicht.

Mail an die Redaktion Bald in der Nato? Finnland und Schweden haben am Mittwoch die Dokumente für eine Mitgliedschaft überreicht. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Brüssel.Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Botschafter der beiden Länder übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochmorgen in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente.