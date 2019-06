Wirtschaft Schweres Pflaster für Fachkräfte Bis 2025 fehlen der Oberpfalz 50 000 Spezialisten. Die Wirtschaft fordert Reformen.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Stephan Fischer (l.) und Hans-Jürgen Nägerl Foto: Pfeifer

Regensburg.Momentan stimmt der Bundesrat über das neue Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz ab. Vom Bundestag wurde es bereits durchgewunken. Es soll ein Problem angreifen, das die deutsche Wirtschaft seit Jahren unter den Nägeln brennt: Der Fachkräftemangel. Auch in Bayern und der Oberpfalz herrscht er. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert konkrete Handlungen.

„Zuerst gehört die Zuwanderungsreform schnellstmöglich umgesetzt,“ fordert Stephan Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Oberpfälzer vbw. Als Unternehmer kennt er die schwierige Situation: 50 000 Fachkräfte würden nach heutigem Stand bis 2025 fehlen. Neue Kräfte fehlen und bestehende würden durch Regulierungen stark eingeschränkt. Konkret ist das eine Anpassung oder möglichst eine komplette Aufhebung des Arbeitszeitgesetzes, so Fischer. Bürokratische Hürden müssten konsequent abgebaut werden, damit bestehende Fachkräfte freier in ihrer Arbeitseinteilung würden. Auch beim Wiedereinstieg von Müttern in das Berufsleben sieht er politische Hürden. Sei es nun bei Arbeitszeitregelungen, oder auch beim schleppenden Internetausbau.

Laut der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft gebe es genug Möglichkeiten für Mütter, von Zuhause über das Internet arbeiten zu können, ohne den ganzen Tag von den Kindern weg zu sein. Doch eine lahme Leitung und fehlendes Mobilnetz würden das einschränken, erklärt Fischer.

Doch selbstverständlich hat der vbw nicht nur Forderungen, die bestehende Fachkräfte betreffen, sondern auch die kommende Generation. Hans-Jürgen Nägerl, Bezirksvorsitzender der Dehoga Oberpfalz nennt hier das Thema der Bildung. Er kritisiert beispielsweise die langen Entfernungen zwischen Ausbildungs-Standorten in der Oberpfalz. Als Beispiel nennt er die Hotelbranche. „Von zehn Schülern verlierst du für die Region vier, weil der Berufsschul-Standort so weit weg ist,“ ärgert er sich.

Am Ende plädiert der vbw für verschiedene Handlungsfelder. Ein konkretes Projekt des Verbands ist zum Beispiel der „IT-/Digitalisierungspädagoge“. Der Beruf richtet sich an Menschen mit einer „punktuellen Begabung“ in der IT, die für Facharbeiter nicht ausreichen würde, aber simplere IT-Aufgaben in Unternehmen übernehmen könnten. So will man potenziell qualifizierte Menschen ansprechen und nach einem zwölfmonatigen Lehrgang zu Fachkräften machen.

Das Grundproblem ist bekannt – die Lösungsansätze sind vielfältig. Zuwanderung, längere Arbeitszeiten oder Bildungsoffensive stehen im Raum. Einig sind sich beim vbw zumindest alle: Es müsse sich etwas tun, sonst leide die bayerische Wirtschaft.