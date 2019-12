Migration Sea-Eye bringt 32 Menschen nach Italien Das Sea-Eye-Schiff Alan Kurdi legt im italientischen Hafen Pozzallo an und bringt 32 Menschen an Land.

Am Sonntagmorgen legte die Alan Kurdi im Hafen von Pozzallo an. Foto: Jäger/Sea-Eye

Regensburg.Am Sonntagmorgen legte die Alan Kurdi im Hafen von Pozzallo an. Das teilt Sea-Eye in einer Pressemitteilung mit. Am zweiten Weihnachtsabend ging ein Notruf bei den zivilen Rettungsschiffen Alan Kurdi und Ocean Viking ein.

In der Nacht zum Freitag fand die Crew der Regensburger Organisation insgesamt 32 Menschen in einem überfüllten Kunststoffboot. Alle Überlebenden gaben an, libysche Staatsbürger zu sein. Bereits am Samstagabend wurde die Einsatzleitung der Alan Kurdi über die Zuweisung eines sicheren Hafens informiert. Das Schiff war erst wenige Stunden in der italienischen Such- und Rettungszone.

Für zehn Gerettete wurde am Samstag bei der maltesischen Rettungsleitstelle um Evakuierung gebeten. Zwei Frauen und mehrere Kinder nahmen laut Sea-Eye aufgrund der Seekrankheit und des Stresses keine Nahrung und kein Wasser zu sich und waren dehydriert.

Sea-Eye-Crew ist erleichtert

„Wir sind wirklich erleichtert, dass die Geretteten nicht länger an Bord unseres Schiffes ausharren mussten. Der medizinische Zustand einiger Menschen und der aufziehende Sturm bereitetet uns zunehmend Sorgen“, sagte Vorstand Gorden Isler.

Die Menschenrechtsbeobachterin an Bord der interviewte einige Überlebende. Ein Mann berichtete, dass er zum Militärdienst für den libyschen Bürgerkrieg herangezogen werden sollte und floh deshalb, weil er keine Menschen töten wolle. Seine Partnerin und er gaben weiter an, die Flucht über das Mittelmeer als letzten Ausweg gesehen zu haben.

