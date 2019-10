Rettung „Sea-Eye“-Retter brachen in Tränen aus Seeblockade gegen die „Alan Kurdi“ hält weiter an - trotz Zusagen der Politik. Regensburger Seenotretter sind verzweifelt.

Merken

Mail an die Redaktion Das Rettungsschiff Alan Kurdi. Foto: Fabian Heinz

Regensburg.Die Situation an Bord des deutschen Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ spitzt sich weiter zu. Die Seeblockade hält nun seit fünf Tagen an. Die Wasser- und Lebensmittelvorräte werden laut „Sea-Eye“ knapp, der Zustand einiger Geretteter verschlechtert sich zusehends. Das teilt die Rettungsorganisation in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit.

Auf der Innenministerkonferenz verkündete Bundesinnenminister Horst Seehofer bereits am Dienstag, dass es eine politische Lösung für die von der „Alan Kurdi“ geretteten Menschen gäbe. Das Auswärtige Amt und die EU-Kommission hätten das gegenüber „Sea-Eye“ bestätigt. Die Blockade vor Lampedusa halte trotz solcher Aussagen weiter an.

Die italienische Rettungsleitstelle MRCC Rom teilte jedoch der Kapitänin Bärbel Beus am Dienstag auf Nachfrage mit, dass man keine Informationen dazu habe. Anfragen des Schiffes leite die Rettungsleitstelle an die „zuständigen Behörden“ weiter.

„Sea-Eye“-Kräfte brachen in Tränen aus

Bei der vergangenen Seenotrettung wurde die „Alan Kurdi“ von Booten mit libyischer Flagge mit Maschinengewehren bedroht. Deren Besatzung gab auch Schüsse ab. „Unsere Crewmitglieder wurden genau wie die Geretteten gemeinsam Opfer eines gewaltsamen, bewaffneten Überfalls. Bei der Nachbesprechung des Einsatzes am Sonntag brachen viele von ihnen in Tränen aus“, sagt der Sprecher von „Sea-Eye“ Gordon Isler: „Niemand von unserer Crew hat damit gerechnet, in libysche Gewehrläufe schauen zu müssen, als sie sich freiwillig für einen Rettungseinsatz meldeten.“

Derzeit müssen 17 Besatzungsmitglieder und 90 gerettete Menschen weiter auf der „Alan Kurdi“ ausharren. (am)

Video zum Zwischenfall auf der „Alan Kurdi“:

Weitere Themen rund um Regensburg: