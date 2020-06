Blockade Sea Eye-Schiff ist seit Donnerstag frei Wochenlanger Zwangsstopp in Palermo kostet den Verein aus Regensburg 70 000 Euro. Jetzt hat die Alan Kurdi Kurs auf Spanien.

Die Alan Kurdi ist auf ihrer Mission im Mittelmeer.

Regensburg.Seit dem 5. Mai hatte die italienische Küstenwache die Alan Kurdi im Hafen von Palermo festgesetzt. Zuvor hatte das Schiff 150 Menschenleben in den internationalen Gewässern vor Libyen gerettet. Nach einer elftägigen Blockade und einer anschließenden, zweiwöchigen Quarantäne der Besatzung wollte die italienische Küstenwache „gravierende Sicherheitsmängel“ festgestellt haben, teilte der Verein am Freitag mit. Aus dem deutschen Verkehrsministerium hieß es dazu bereits am 7. Mai: „Die von den italienischen Behörden festgestellten Unregelmäßigkeiten betreffen aus Sicht der deutschen Flaggenstaatsverwaltung keine gravierenden Sicherheitsmängel.“ Die italienische Argumentation zielte insbesondere auf die angeblich unzureichende Abwasseranlage, die Toiletten und die Müllentsorgungsvorrichtungen des Schiffes.

Seerechtsexperte nennt Italiens Maßnahmen rechtswidrig

Seerechtsexperte Valentin Schatz (Institut für Seerecht und Seehandelsrecht, Universität Hamburg) beriet einer Mitteilung zufolge den Verein Sea-Eye zusammen mit weiteren Experten in den vergangenen Wochen. „Die technischen Anforderungen, die das italienische Verkehrsministerium an die Alan Kurdi stellt, entsprechen nicht der von den deutschen Behörden rechtmäßig bestimmten Schiffsklasse und missachten die für Seenotrettung geltenden Ausnahmen in den einschlägigen internationalen Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt und zur Sicherheit des Seeverkehrs“, zitiert Sea Eye den Experten Valentin Schatz in seiner Mitteilung.

Maßnahmen „Rechtswidrig“

Die Rechtswidrigkeit der italienischen Maßnahmen habe die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr als deutsche Flaggenstaatsbehörde gegenüber den italienischen Behörden gerügt, wovon diese sich nicht haben beeindrucken lassen.

„Die Bundesregierung sollte sich bewusst machen, dass Italien mit solchen rechtswidrigen Festsetzungen deutscher Schiffe auch die völkerrechtlichen, gewährleisteten Rechte der Bundesrepublik Deutschland als Flaggenstaat der Alan Kurdi verletzt und den Ruf der deutschen Flagge beschädigt“, sagte Schatz. Sea-Eye werde daher alle möglichen Rechtsmittel zeitnah prüfen, um Klarheit zu schaffen.

55 000 Unterstützer forderten Freilassung

Mit der Petition „Befreit die Rettungsschiffe“ forderte Sea-Eye die Freilassung der Rettungsschiffe Alan Kurdi und des spanischen Schiffes Aita Mari, das in Palermo ebenfalls festgehalten wurde. In einer Petition schlossen sich mehr als 55 000 Menschen dieser Forderung an. Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, setzte sich persönlich bei der italienischen Verkehrsministerin dafür ein, dass die Schiffe nicht aufgehalten werden.

Kirchliches Bündnis trägt Blockadekosten

Insgesamt verursachte die Blockade im Hafen von Palermo einen finanziellen Schaden von rund 70 000 Euro. Rund 20 000 Euro entfallen auf eine besondere Gebühr, die aufgrund der Corona Krise von „nicht-kommerziellen Schiffen“ verlangt wird. Die hohen Kosten können die Regensburger Seenotretter dank finanzieller Unterstützung des von der EKD initiierten Bündnisses „United 4 Rescue“ tragen.

Alan Kurdi darf nach Spanien

Die Alan Kurdi ist wieder frei und hält nun Kurs auf die spanische Küste. Da Italien weiter an seiner Rechtsauffassung festhält, wird Sea-Eye in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden nun prüfen, unter welchen Umständen das Schiff in den nächsten Einsatz fahren kann, ohne erneut von den italienischen Behörden festgesetzt zu werden. „Wir sind frei, aber nicht frei von weiteren Problemen. Man hat uns klar gedroht, dass man uns wieder festsetzen würde“, sagt Gorden Isler, Vorsitzender von Sea-Eye.

Bei einem Treffen in Rom, am 10. Juni, konnte Sea-Eye mit der italienischen Küstenwache vereinbaren, dass die Alan Kurdi den Hafen von Palermo verlassen darf, wenn der Flaggenstaat zustimmt und die spanischen Behörden mit der Ankunft des Schiffes einverstanden sind. Die deutschen und spanischen Behörden stimmten schließlich zu. „Wir sind den spanischen und deutschen Behörden dankbar, dass man uns dabei geholfen hat, uns aus diesem verheerenden Würgegriff zu befreien“, sagte Isler weiter. Die von Italien verursachte rechtliche Unsicherheit vereitelt nun den geplanten Einsatz der Alan Kurdi im Juli. Eine weitere, noch längere Blockade könnte den Regensburger Verein ruinieren.