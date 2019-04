Seerettung Sea-Eye-Schiff wartet vor Malta Die „Alan Kurdi“ befindet sich mit 64 geretteten Menschen vor Malta. Italien wollte zuvor nur Mütter und Kinder evakuieren.

Mail an die Redaktion Heil auf der „Alan Kurdi“ angekommen: Ohne die Regensburger Organisation Sea-Eye wären die Geflüchteten ertrunken. Foto: Fabian Heinz

Regensburg, Rom.Am Mittwoch rettete die Crew der „Alan Kurdi“ 64 Menschen aus einem manövrierunfähigen Schlauchboot. Der Notruf wurde von „Watch the Med – Alarmphone“ an die Libysche Küstenwache und die „Alan Kurdi“ weitergeleitet. Aus eigener Kraft hätte das Schlauchboot keinen sicheren Ort mehr erreichen können, daher entschied die Einsatzleitung die unverzügliche Evakuierung. An Bord der Alan Kurdi befinden sich nun 64 Gerettete, darunter zwölf Frauen und zwei Kinder. Eine Frau ist schwanger. Sie stammen aus sechs verschiedenen Ländern, größtenteils aus Nigeria.

Ablehnung aus Rom und Valletta

Da Libyen weder telefonisch erreichbar war, noch auf E-Mail-Anfragen antwortete, setzte die „Alan Kurdi“ Kurs Richtung Norden und erreichte zunächst die maltesische Zone. Malta machte unmissverständlich deutlich, dass andere Häfen näher gelegen und anzulaufen sind. Am Donnerstag erreichte die „Alan Kurdi“ schließlich Italien. Doch auch aus Rom waren nur raue Töne zu vernehmen. So wurde das deutsche Schiff sogar als nationales Sicherheitsrisiko bezeichnet, insofern es in die territorialen Gewässer einfahren würde. „Sollen Sie doch nach Hamburg fahren“, sagte der italienische Innenminister. Er sehe die Verantwortung allein bei Deutschland. Das Auswärtige Amt hat inzwischen die EU Kommission eingeschaltet und darum gebeten, zu vermitteln.

Retter fordern gemeinsame Evakuierung von Familien

Am Freitagnachmittag schließlich erklärt sich Italien bereit, zwei Kinder und deren Mütter aus humanitären Gründen mit einem Boot zu evakuieren. Sea-Eye legte sofort Protest beim Auswärtigen Amt ein. „Die Mütter und Kinder von ihren Vätern zu trennen, ohne dass es dafür einen vernünftigen Grund gibt, ist aktive Familientrennung und emotionale Folter“, teilt Gorden Isler dem Auswärtigen Amt mit. Dort wolle man noch einmal mit den Italienern sprechen und zeigte Verständnis für die Haltung der Vereinsleitung. Einsatzleiter Jan Ribbeck bat die italienische Küstenwache indes per E-Mail darum, die Väter der Kinder ebenfalls zu evakuieren. Als Reaktion auf eine abschlägige Antwort auf seine Bitte insistierte Jan Ribbeck erneut, die gemeinsame Evakuierung der Familien zu überdenken.

Evakuierung wird abgebrochen

Im Funkverkehr mit dem Schiff behaupteten die Piloten des Patrouillenbootes, dass dies so mit dem deutschen Außenministerium abgesprochen sei und übten Druck auf den Kapitän der „Alan Kurdi“ aus, berichtet der Verein. Gegenüber Sea-Eye bestätigte das Auswärtige Amt indes nicht, dass man sich auf die Trennung der Familien geeinigt habe und natürlich die Familien insgesamt gemeint waren. Nach stundenlangen Verhandlungen fragte die Crew der „Alan Kurdi“ selbst bei den Familien nach. Beide Familien äußerten den ausdrücklichen Wunsch, nicht von einander getrennt zu werden. Die Einsatzleitung brach die Evakuierung daher ab und beantragte in Rom erneut die Zuweisung eines sicheren Hafens auf Lampedusa. Die abschlägige Antwort kam innerhalb weniger Minuten.

Am Freitagabend entschied die Vereinsleitung dann, den nächsten sicheren Hafen anzusteuern und informierte das Auswärtige Amt. Die Erfahrungen mit der italienischen Regierung schafften weder Vertrauen, noch Zuversicht in eine schnelle, verantwortungsbewusste und humanitäre Lösung. „Hier geht es allein um die Sicherheit der geretteten Menschen. Denn sie sind Menschen und das allein genügt, aus ihnen die gleichen Menschenrechte zuzugestehen, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen“, sagt Gorden Isler.

Lage spitzt sich zu

Am Sonntagmittag befand sich das Schiff in internationalen Gewässern vor Malta. und wartete auf weitere Anweisungen. Das teilte Sea-Eye Sprecherin Carlotta Weibl am Sonntag in Rom mit, wo sie eine Erklärung abgab. „Die Entscheidung des Kapitäns, das Schiff nach Malta zu wenden, war das Ergebnis von Hintergrundkonsultationen mit deutschen Behörden, bei denen wir nicht das Gefühl hatten, eine Wahl zu haben um unsere geretteten Leute sicher nach Italien zu bringen“, so Weibl weiter. Die Nahrungsmittel- und Wasservorräte werden in Kürze erschöpft sein, und die medizinische Situation könne sich schnell verschlechtern, fügte Weibl hinzu. „Wir fordern daher die europäischen Mitgliedstaaten auf, im Namen der Menschlichkeit und im Einklang mit den Menschenrechten zu handeln.“

In Deutschland haben sich unterdessen 47 Städte, darunter auch Hamburg, Köln und Regensburg, im Rahmen der Bewegung „Seebrücke“, zu sicheren Hafenstädten erklärt und grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, aus dem Mittelmeer gerettete Menschen aufzunehmen.

