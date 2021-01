Seenotrettung Sea-Eye verklagt Italien wegen Blockade Die Auseinandersetzung um das Rettungsschiff Alan Kurdi geht in eine neue Runde. Die Küstenwache verweigert Inspektionen.

Die italienische Küstenwache argumentiert unter anderem damit, dass das Schiff zu wenig Toiletten an Bord hätte. Foto: Fabian Heinz/Sea-Eye/picture alliance/dpa

Regensburg.Seit drei Monaten hält die italienische Küstenwache das Sea-Eye-Rettungsschiff Alan Kurdi in Olbia auf Sardinien fest. Gegen die Festsetzung reichte die Regensburger Seenotrettungsorganisation am 5. Januar 2021 Klage beim Verwaltungsgericht in Cagliari ein, wie Sea-Eye e.V. am Dienstag mitteilte. Das Gericht solle nun in einem Eilverfahren über die Rechtmäßigkeit der Festsetzung entscheiden, hieß es weiter. Es war laut Sea-Eye e.V. die zweite Festsetzung des Schiffes in Folge eines Rettungseinsatzes im vergangenen Jahr. Im September habe die Crew der Alan Kurdi 133 Menschen gerettet, darunter 62 Minderjährige.

Die italienische Küstenwache argumentiert unter anderem, dass das Schiff zu wenig Toiletten an Bord hätte, die Fäkalientanks seien zu klein und es seien zu viele Rettungswesten an Bord, teilten die Seenotrettungsorganisation mit. Dies seien die gleichen politisch motivierten Argumente, die von der Küstenwache auch gegen andere deutsche Rettungsschiffe vorgetragen würden.

Gerangel um Beanstandungen

Zuletzt habe die italienische Küstenwache weitere Inspektionen zur Beendigung der Festsetzung verweigert. Als Argument sei angeführt worden, dass die Erklärungen der deutschen Flaggenstaatsverwaltung und der Klassifikationsgesellschaft „keine eindeutigen Beweise und Belege“ dafür wären, dass die Beanstandungen des Schiffes behoben seien. „Die Küstenwache nimmt aus rein politischen Motiven bewusst eine grundsätzlich gegensätzliche Haltung zu den deutschen Kollegen ein und schafft so eine unauflösbare Situation. Deshalb können wir praktisch nichts Anderes tun als erneut zu klagen“, sagt Gorden Isler, Vorsitzender von Sea-Eye e. V.

Mit Blick auf das Gerichtsverfahren der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, deren Klage gegen die Festsetzung zweier Rettungsschiffe am 23. Dezember 2020 vom Verwaltungsgericht in Palermo an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen wurde, sagt Isler weiter: „Wir befürchten, dass unser Fall ebenfalls an den EuGH verwiesen wird. Ein mehrjähriges Verfahren würde große Probleme verursachen und grundsätzliche Fragen aufwerfen. Auch ein blockiertes Schiff kostet viel Geld. Das sind Spenden, die wir lieber in die Ausrüstung unseres neuen Rettungsschiffes Sea-Eye 4 investieren wollten, um Menschenleben zu retten, statt vor Gericht über politisch motivierte Scheinargumente zu streiten.“

Im August habe sich die Organisation zum ersten Mal gegen die Festsetzung der Alan Kurdi vom 5. Mai gewehrt. Bis heute gebe es in dieser Sache jedoch noch keinen Verhandlungstermin, so Sea-Eye e.V.