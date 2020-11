Menschenrechte Sea-Eye zeigt AfD-Mann an „Georg Pazderski profiliert sich auf dem Rücken der Opfer von Nizza“, sagt der Regensburger Verein. Er stellte Strafanzeige.

Von Marianne Sperb

Georg Pazderski (AfD) bei einer Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses: Der Verein Sea-Eye hat den Politiker angezeigt, weil er der Regensburger Rettungsorganisation auf Facebook eine Mitverantwortung am Attentat von Nizza unterstellt hatte.

Regensburg.Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye hat am Samstag Strafanzeige gegen den AfD-Politiker Georg Pazderski gestellt, „wegen aller in Frage kommenden Straftaten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Anzeige wurde bei der Regensburger Polizei eingereicht.

Auslöser: Ein Kommentar auf Facebook

Der rechtspopulistische Politiker hatte verbreitet, die Crew des Rettungsschiffs Alan Kurdi könne Mitverantwortung für den Tod der tragen. In seiner Erklärung auf Facebook bezog sich Georg Pazderski auf „Recherchen“ und veröffentlichte ein Bild mit der Schlagzeile „Deutsche „Alan Kurdi“ brachte Nizza-Attentäter nach Europa“, ohne konkrete Quellen für seine Behauptung zu benennen. Zuvor berichtete auch das rechtsextreme Nachrichtenportal Journalistenwatch über Zusammenhänge zwischen einer Rettungsmission der Alan Kurdi und dem Terroranschlag von Nizza.



Der mutmaßliche Attentäter von Nizza befand sich nicht an Bord der Alan Kurdi, stellt Gorden Isler, Vorsitzender von Sea-Eye, in der Pressemitteilung vom Wochenende klar. „Gegen besseres Wissen verbreitet Pazderski die Unwahrheit, um die Trauer und Betroffenheit der Menschen zu missbrauchen und sie gegen Seenotretter aufzuhetzen“, sagt Isler. Innerhalb weniger Stunden wurde Pazderskis Post mehr als 1000 Mal geteilt. Den Verein erreichten seither verstärkt Anschuldigungen, Beleidigungen und schwere Vorwürfe, schildert der Vorsitzende.

„Hier versucht ein Rechtspopulist auf schändlichste Weise, das Leid der Opfer und deren Angehörige sowie die Betroffenheit der Menschen für seine eigene politische Agenda auszunutzen. Diese Attacke muss Konsequenzen haben. Er muss als Fraktionsvorsitzender zurücktreten.“

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2015 hat Sea-Eye Die Organisation steht für das Leben, für die Menschenrechte und für ziviles Engagement, so Isler. „Wir waren alle schrecklich entsetzt über diesen Terroranschlag und verurteilen ihn aufs Schärfste. Wir nehmen Anteil an der tiefen Trauer der Angehörigen und stehen an der Seite aller Menschen, die sich gegen Gewalt und Terror stellen.“