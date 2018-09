Interview Seehofer gibt Wahl längst nicht verloren Der CSU-Chef und Bundesinnenminister über die CSU, wahre Gefährder der Demokratie – und warum Bürgerschelte falsch wäre.

Von Isolde Stöcker-Gietl, Christine Schröpf, Manfred Sauerer, Christian Kucznierz und Claudia Bockholt

Regensburg.Die CSU liegt in Umfragen bei 35 Prozent. Warum steht die Partei so schlecht da? Warum zieht die im Bundesvergleich gute Lage des Landes bei den Wählern nicht?

Ich kann es Ihnen auch nicht erklären, denn das Land steht blendend da. Ministerpräsident Markus Söder ackert und rackert. Er formuliert auch die Zukunftsthemen – nicht nur in der Theorie, sie werden auch angepackt. Unsere ganze Truppe ist hoch motiviert und fleißig und deshalb glaube ich, dass wir die Umfrageergebnisse noch deutlich verbessern können. Das ist kein Wunschdenken. Ich bin begründet zuversichtlich. Denn noch sind die Hälfte der Wähler unentschieden. Die Menschen nehmen sich das Recht heraus, bis zum Schluss ihre Entscheidung offen zu halten.

Bereits am Montag hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung zum Fall Maaßen geäußert, zu dem am Dienstagnachmittag im Kanzleramt ein Krisentreffen der Parteichefs der Großen Koalition läuft.

Die Zustimmung zu Volksparteien bröckelt nicht nur in Deutschland.

Wir haben es mit einem sehr starken Trend europaweit zu tun. Ich verweise nur auf das aktuelle Wahlergebnis in Schweden. Es gibt große Veränderungen innerhalb der Bevölkerung. In Bayern hat die Zahl der Einwohner von elf auf 13 Millionen zugenommen. Wir haben es dabei mit einer einerseits sehr heterogenen und einer andererseits sehr aufgeklärten Bürgerschaft zu tun. Es wird immer schwieriger, als Volkspartei diese Vielfalt von Ansichten zu bündeln. Heute gibt es für die meisten Themen nicht mehr eine alleingültige Antwort, die alle zufriedenstellt. Darauf muss man sich einstellen, wenn man Volkspartei bleiben will. Ich würde aber davor warnen, die Bevölkerung dafür zu schelten. Der Auftrag liegt bei uns, die geistigen Grundlagen unseres Tuns zu vermitteln. Es ist notwendiger denn je, dass Parteien ihr Wertegerüst deutlich machen. Wenn manche glauben, aus Protest einmal links- oder rechtsradikalere Kräfte wählen zu müssen, dann muss man versuchen, sie wieder zurückzuholen. Das schaffen sie nur durch eine gute Politik. Es gibt aber auch einen harten Kern, der ist unempfänglich für demokratische Argumente. Das muss man dann ebenfalls aussprechen und radikale Kräfte demaskieren.

Markus Söder beklagte jetzt, dass Kompromisse bei Bürgern immer mehr verpönt sind. Diese wollten 120-Prozent-Lösungen, verstärkten ihre Meinung in Echokammern mit Gleichgesinnten. Was ist Ihre Einschätzung?

Es ist leider so, dass die Kompromissbereitschaft in der Bevölkerung abgenommen hat. Ich habe zudem schon im Bundestagswahlkampf gemerkt, dass viele Menschen die Migrationsfrage mit der sozialen Frage verbinden. In einer der Wahlarenen ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, ich habe nur 600 Euro Rente – für andere gebt ihr Milliarden aus und für mich keine 100 Euro mehr. Ähnliches habe ich übrigens auch aus den Jahren 1989 bis 1993 in Erinnerung. Allerdings unter wirtschaftlich schwierigeren Bedingungen aufgrund einer höheren Arbeitslosigkeit. Die Leute sahen Zuwanderer als Konkurrenten um ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung, ihre Rente. Diese Sorgen muss man auch jetzt ernst nehmen.

Ist für die CSU bei 35 Prozent die Talsohle erreicht?

So wie ich nichts davon halte, dass man ein Wahlergebnis, das es noch gar nicht gibt, analysiert und nach den Ursachen abklopft, so bin ich auch dagegen, pausenlos zu spekulieren, ob bei 35 Prozent die Talsohle erreicht ist. Ein Sportler muss im Wettkampf seine Höchstleistung einbringen und schauen, dass er, wenn er die Zielmarke überschreitet, möglichst weit vorne ist. Die Lage des Landes ist blendend, die Leistungen der CSU sind hervorragend. Und das müssen wir jetzt zum Tragen bringen.

Die CSU ist nach der Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Koalitionspartner angewiesen. Wer wird das Regierungsbündnis aushandeln – Sie oder Söder?

Wir führen keine Koalitionsdiskussionen.

Bei den Koalitionssondierungen für eine Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl hatten Sie sich von den Grünen beeindruckt gezeigt. Ein Modell für Bayern?



Wir haben damals mit den Grünen und der FDP trotz mancher Bedenken in meiner Partei gesprochen, weil die SPD strikt erklärt hatte, sie trete unter keinen Umständen in die Regierung ein. Aber eine Konstellation wie damals in Berlin haben wir jetzt in München nicht, deshalb ist es zum jetzigen Zeitpunkt unnötig, über Koalitionen zu reden.

Die AfD wird von Ministerpräsident Söder scharf attackiert. Sie erweckten zuletzt den Eindruck, sie wollen zumindest mit den Anhängern ins Gespräch kommen.

Markus Söder und ich stimmen darin überein, dass wir die AfD hart angehen müssen, wenn sie Grenzüberschreitungen begeht. Sie hat das in Chemnitz getan – durch das Verbünden mit Radikalen, mit Nazis. Sie hat das jetzt auch im Bundestag getan, als sie den Versuch startete, den Bundespräsidenten in Frage zu stellen, weil er zur Teilnahme an einem Konzert gegen Rechts aufgerufen hat. Es gehört zur Geschichte von extremen Parteien, dass sie Staatsorgane angreifen. Wir müssen den Menschen, die Sympathien für die AfD haben, diesbezüglich die Augen öffnen.

Spüren auch Sie den Zorn in Teilen der Bevölkerung? Erhalten Sie Hassmails?

Ja, die bekomme auch ich. Wenn es um Hassmails geht, scheitern leider meist auch die zartesten Versuche, in einen Austausch zu gelangen. Diese Menschen sind in der Regel völlig unzugänglich. Man sollte ihre Zahl aber nicht überhöhen. Wir müssen Extremismus bekämpfen, aber wir dürfen Extremisten auch keine zusätzliche Plattform bieten.

Welche Gefahren für die Innere Sicherheit prognostizieren Sie, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt? In Chemnitz und Köthen gab es Aggressionen gegenüber jüdischen Mitbürgern, Migranten und Journalisten.

Das muss man differenziert betrachten: Wir haben in Deutschland zum einen die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren. Gleichzeitig haben wir bei der Terrorgefahr eine hohe abstrakte Gefährdungslage – ein Terroranschlag kann nicht ausgeschlossen werden, auch wenn wir derzeit keine Hinweise auf konkrete Anschlagsvorbereitungen haben. Bei politisch motivierten Delikten haben wir zudem einerseits linksradikale Ausschreitungen wie beim G20-Gipfel in Hamburg im Blick, die viele Menschen bereits wieder ausgeblendet haben. Auf der rechtsradikalen Seite sehen wir auf die Entwicklungen der vergangenen Wochen und registrieren auch einen besorgniserregenden Antisemitismus. Das sind alles riesige gesellschaftspolitische Herausforderungen. Dafür braucht man nicht nur einen starken Staat, sondern die ganze Bandbreite der Prävention – von der Bildungsarbeit bis zum gesellschaftlichen Dialog.

Sie sind seit sechs Monaten Bundesinnenminister –und so stark unter Druck wie nie zuvor. Aktuell werden Sie in der Titelgeschichte des „Spiegel“ als Gefährder gezeichnet. Trifft sie das?

Der Wahrheitsgehalt der „Spiegel“-Story ist Null. Ich glaube, dass solche Geschichten eher das Vorurteil befördern, dass vieles, was in Medien steht, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Wegen solcher Räuberpistolen – das können Sie mir glauben– verspüre ich keine Beeinträchtigung meiner Lebensqualität.

Wen machen sie für die unaufhörliche Kritik bis zu Rücktrittsforderungen verantwortlich? Politischen Gegner, die im Landtagswahlkampf sehr attackenfreudig sind, oder auch sich selbst?

„Wir haben nicht vor, dass wir uns alle naselang personell verändern.“ CSU-Chef Horst Seehofer



Wenn man Verantwortlichkeiten nennt, heißt es gleich wieder, man sei dünnhäutig oder betreibe Medienschelte. Ein Innenminister aus den Reihen der CSU wird im Bund immer in der Kritik des links-grünen Lagers stehen. Ich habe Grundsätze, wenn es um Recht und Ordnung in diesem Land geht und ich setze sie auch sehr konsequent um. In den zehn Jahren, in denen ich in Bayern als Ministerpräsident verantwortlich war, haben wir einen Standard für Sicherheit unserer Bevölkerung erreicht, der seinesgleichen sucht. Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit als Bundesinnenminister gesagt, dass ich das bayerische Modell als Vorbild für ganz Deutschland sehe. Das missfällt manchen.

Sie sind auch in der eigenen Partei unter Druck. Wie reagieren Sie auf Spekulationen, dass sie nach der Landtagswahl als CSU-Chef zum Rücktritt gedrängt werden?

Wir haben uns nach der Bundestagswahl neu aufgestellt. Horst Seehofer in Berlin und Markus Söder in München. Da waren alle zufrieden. Wir haben nicht vor, dass wir uns alle naselang personell verändern.

Am 30. März wird in Regensburg ein kleiner Parteitag der CSU stattfinden. Mit Ihnen als CSU-Chef?

(lacht) Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt, dass sie über die Folgen eines Wahlergebnisses reden wollen, dass es noch gar nicht vorhanden ist und das für uns besser ausfallen wird, als viele glauben.

Wie war beim CSU-Parteitag am vergangenen Samstag ihre Bemerkungen zu verstehen, es bereite ihnen keine schlaflosen Nächte, wenn Manfred Weber als ihr potenzieller Nachfolger gehandelt wird? Nur ein charmantes Lob für einen Parteifreund?



Für mich ist Manfred Weber einer unserer starken Figuren – so wie natürlich Markus Söder, Alexander Dobrindt und viele andere mehr. Ich bin froh über jede starke Persönlichkeit in der CSU. So reich sind die Parteien damit nicht gesegnet. Und wenn dann noch jemand aus Bayern bei der Europawahl Spitzenkandidat für die konservativen Parteien aus der ganzen EU werden kann, dann sag ich doch aus vollem Herzen Ja dazu. Das ist wirklich nichts, was mir schlaflose Nächte beschert.

