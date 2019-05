Haushalt Seehofer: Haben Jubiläum nicht vergessen Bundesinnenminister Seehofer hat Vorwürfe zurückgewiesen, sein Ressort habe das Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit vergessen.

Merken

Mail an die Redaktion Horst Seehofer (CSU)ist Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat. Foto: Kay Nietfeld

Berlin.Die Darstellung, dass das Innenministerium die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Deutschen Einheit nicht rechtzeitig in den Etat eingeplant habe sei „unerträglich“, erklärte der CSU-Politiker am Mittwochabend in Berlin.

„Erst nachdem das Konzept für die Feierlichkeiten zwischen dem 9. November 2019 und dem 3. Oktober 2020 Anfang April vom Bundeskabinett beschlossen wurde, konnten die Mittel beantragt werden.“ Die Bürger hätten schließlich Anspruch darauf, „dass sich die Bundesregierung als Ganzes zunächst einigt, bevor Steuergelder ausgegeben werden können“, erklärte er.

Feier kostet 61 Millionen

Das Ministerium hatte für die Feierlichkeiten kürzlich zusätzliche 61 Millionen Euro beantragt. Die „Süddeutsche Zeitung“ zitierte aus einem Schreiben von Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn an den Haushaltsausschuss. „Das Bedürfnis ist unvorhergesehen“, schreibt Hagedorn demnach. Die Opposition reagierte mit Spott und sprach von einer Peinlichkeit.

Seehofer widersprach: „Es ist unerträglich, dass insbesondere politische Verantwortungsträger die haushaltrechtlichen Anforderungen unserer Finanzverfassung ignorieren, um den Eindruck zu erwecken, als seien die Feierlichkeiten übersehen worden.“ Er habe sich seit seinem Amtsantritt mehrfach persönlich dafür eingesetzt, dass der 30. Jahrestag der friedlichen Revolution und der Tag der Deutschen Einheit in besonderer Weise gefeiert werden. „Das haben wir auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Eine angemessene Würdigung dieser historischen Leistung ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Offene Bürgerdialoge geplant

Wie das Ministerium mitteilte, wurde es im Herbst 2018 beauftragt, ein Konzept für das Jubiläumsjahr zwischen November 2019 und Oktober 2020 zu erarbeiten. „Der Kabinettsbeschluss ist nach den Regeln der Bundeshaushaltsordnung Voraussetzung dafür, die erforderlichen Haushaltsmittel beim Haushaltsgesetzgeber anzumelden.“ Das Jubiläumsjahr soll demnach „wesentlich größer und durchgreifender“ gefeiert werden, als die bisherigen Jahrestage. Herzstück sind Bürgerdialoge, die in allen Bundesländern stattfinden sollen. (dpa)