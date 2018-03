Kabinett Seehofer leitet seine letzte Kabinettssitzung Einen Tag vor seiner Ernennung zum Bundesinnenminister darf der CSU-Chef noch einmal in München die Kabinettssitzung leiten. Für Wehmut bleibt nicht lange Zeit - gleich im Anschluss reist er nach Berlin weiter.

Mail an die Redaktion Seehofers Nachfolger Söder (l) soll am Freitag zum elften bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden. Foto: Sven Hoppe

In der neuen großen Koalition ist Seehofer als Bundesinnenminister einer von drei CSU-Ministern. Foto: Peter Kneffel

München.Einen Tag vor seiner Ernennung zum Bundesinnenminister hat Horst Seehofer noch einmal die Kabinettssitzung in München als bayerischer Ministerpräsident geleitet.

„Liebe Kollegen, ich begrüße Euch zu unserer letzten Kabinettssitzung in dieser Formation. Wir werden das so handhaben, wie in den letzten neun Jahren und fünf Monaten und unser Tagewerk erledigen“, sagte der CSU-Chef bei der Eröffnung. Nach der Sitzung stand Seehofers Reise zurück nach Berlin an, wo er morgen zum neuen Bundesinnenminister ernannt werden soll.

Am Freitag soll dann der bisherige Finanzminister Markus Söder (CSU) im Landtag zum elften bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden. Seehofer hatte Anfang vergangener Woche schriftlich seinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates zum Ablauf des 13. März erklärt.

Geplante Themen der letzten Sitzung nach fast neuneinhalb Jahren an der Spitze der Staatsregierung waren die Situation auf dem bayerischen Arbeitsmarkt sowie Antworten auf die außenwirtschaftlichen Herausforderungen für die Wirtschaft in Seehofers Heimat-Bundesland - mit beiden Themen verbindet der 68-Jährige rückblickend auf seine Amtszeit viele Erfolge seiner Politik. In weiten Teilen Bayerns gibt es Vollbeschäftigung, immer wieder hat Seehofer in seiner Amtszeit in aller Welt für Handelsbeziehungen geworben.