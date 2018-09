Verfassungsschutz Seehofer schweigt zu Maaßen Muss der Chef des Verfassungsschutzes seinen Hut nehmen? Der Bundesinnenminister gibt sich beim MZ-Besuch bedeckt.

Von Christine Schröpf und Isolde Stöcker-Gietl

Bundesinnenminister Horst Seehofer ließ sich beim MZ-Redaktionsbesuch im Fall Maaßen nicht in die Karten schauen.

Regensburg.Ob eine Entscheidung über die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen bereits gefallen ist, bleibt offen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am Montagnachmittag bei einem Redaktionsgespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung, dass er sich an die Stillschweigevereinbarung halten werde. „Wir treffen uns morgen, da gilt es das alles zu besprechen.“ Es wäre ein schwerer Vertrauensbruch, vorab mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ob die Informationen der Zeitung „Die Welt“ stimmten, wonach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits entschieden habe, dass der umstrittene Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen gehen muss, wollte Seehofer ebenfalls nicht kommentieren. Er selbst habe zuletzt am Sonntag mit der Kanzlerin gesprochen. Auch zum Inhalt dieses Gesprächs sagte Seehofer nichts. Die „Welt“ beruft sich mit ihren Informationen auf Koalitionskreise.

Auch eine Regierungssprecherin wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf ein Treffen Merkels mit SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Seehofer am Dienstag in Berlin. Da Seehofer als Innenminister und oberster Dienstherr Maaßen stützt, droht eine neue Eskalation des Konflikts zwischen Merkel und Seehofer – möglich wäre dann auch ein Aus für Seehofer. Auch dazu wollte sich Seehofer auf Nachfrage der Mittelbayerischen Zeitung nicht äußern.

Suche nach Kompromisslösung

In SPD-Kreisen wusste man zunächst nichts von einer definitiven Entscheidung – man gehe aber fest von der Ablösung des Spitzenbeamten aus. In der Koalition hieß es gestern, derzeit werde noch nach einer Kompromisslösung gesucht, die auch Seehofer zufriedenstelle. Merkel selbst war gestern auf einer Reise in Algerien.

„Es ist ein gutes Signal, wenn die Bundeskanzlerin die Haltung der SPD teilt“ Ralf Stegner, SPD-Vizechef



SPD-Vizechef Ralf Stegner sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist ein gutes Signal, wenn die Bundeskanzlerin die Haltung der SPD teilt.“ Er erklärte weiter: „In einer Zeit, wo die demokratische Grundordnung von rechts attackiert wird, darf das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden nicht untergraben werden.“ Stegner warf Maaßen ein Versagen bei der Aufklärung der Morde des rechtsextremen NSU, im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri sowie angebliche „freundschaftliche Beratungsgespräche mit der AfD“ vor.

Um Maaßen zu entlassen, müsste Merkel gegenüber Seehofer von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, das dürfte CDU und CSU kurz vor der Landtagswahl in Bayern vor eine weitere Zerreißprobe stellen. Dass auch Merkel Maaßen kritisch sieht, ist ein offenes Geheimnis: Er hatte von Anfang an die Politik offener Grenzen in der Flüchtlingskrise skeptisch bewertet.

Bericht über Merkel-Telefonate

Die „Welt“ berichtete, Merkel wolle Maaßens Ablösung erreichen. Dies habe die CDU-Vorsitzende führenden Mitgliedern der Koalition aus Union und SPD am Wochenende am Telefon signalisiert. Merkel sei der Auffassung, der Behördenleiter sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe. Seehofer wiederum erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass er seinen Behördenleitern in einem gewissen Rahmen Meinungsäußerungen zugestehe.

Ausgangspunkt der Debatte war eine Äußerung des Verfassungsschutz-Präsidenten, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe – vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei jenem Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“.

