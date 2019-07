Interview Seehofer sympathisiert mit Klimarettern Der CSU-Politiker wird 70. Er outet sich als Fan der „Heute Show“. Und er bezweifelt, dass seine Kinder CSU wählen.

Von Benjamin Weigl



Mail an die Redaktion Die Mittelbayerische traf Horst Seehofer zum exklusiven Gespräch im Bundesinnenministerium in Berlin. Foto: Sandra Adler

Berlin.Berlin bei fast 40 Grad zu besuchen, ist ein prägendes Erlebnis. Richtig reizvoll wird der Besuch aber, wenn man in diesem Glutofen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zum Interview trifft. Und zwar in einem kühlen Konferenzraum des Bundesinnenministeriums. Am 4. Juli feiert Seehofer seinen 70. Geburtstag. Der richtige Zeitpunkt, um auf 50 Jahre in der Politik zurückzublicken und zu fragen, was der Seehofer der Anfangsjahre mit den heutigen Umweltaktivisten gemeinsam hat.

####, ######### #####. ### ####### ##### #######, #### ### ## ### ##### ####### ######### ###.

## ###### ##### ############ ### ########### ### ### ######. #### ### #### ###### ## #####, ###### ### ############## ### ############# #######?

##. ### #### ##### ######### #########, #### ### ############ ### ########## #### ########## ### ### ###### #####. ## #### ##### ## ### ###### ########## ######## ### ##########. ### ##### ######## #####, #### ### ###### ##### ### #####. ### ###### ###### ######, ## ### ## ### ########## ###### ########## ####. ## #########. ### ###### #### ## ###### ########### ######## ### ##### ###### ##### ###### ####### – #### ### ###### ######.

### #### ### ## ###### ## ### ###### ##### ## ### ####### #########. ### ### ### ### ### ##### ########, ###### ###### ##### ### #######?

### ##### ###### ###### ## ###### ########### ##########. ## #### ## ################, ###### #####. ### ### ### ##### ### ############## ## ### ############. #### ############# ### ### ##### ###### ### ########: #### ### #### ##### #########, #### ### #### ### ##### ######## ######, ### #### ##########. ### #### ##### ##### #######, #### ### ##### ############# ### ### #### ########## ######### #########. ### ### ## ## ##### ####### ### #### ### ##### #### ###### #####, ### ###### ######### #####.

##### #### ### ##### ### ###### ####### ######## ####. ##### ### ### #### #####, ### ##### ########## ### ##### ## ##########. ##### #### ### ##### #### ########?

##. ########### ### #### ##### #############. ### ##### ##### ### #### #### #########. ## #######, ## ### ##### ########, ##### ### #####, ### ### ##### ########. ##### #### ### ###### ###### ## ##### ########### #####, ## ##### ######### ### ####### ###### ######. ### ##### #### ## #### ## ### ###############. ### ########### ### #### ##### ### ####### ##### ## ### ########. ### ###### ##, ###### ############### ### #####, ##### ##### ############ ## ###### ###########. ####### ### ##### ### ######## ### ### ############ #### – ## ### ##### ### ###### ## #####, #### ## #####. ### ####### ####, #### ### ##### ###. ### ### #### ###### ########## ######, #### ### ### ### ### ####### ######### ##### ############## ####, ###### ## ###### ################ ############## ##### #### ######### ######. ### ##### ##, ##### ### ### ### ### ####### ########## ##########.

#### #######: ### ###### ### ##### ###### ###### ##############?

### #### ##### ### ####### ### ###### ##########, ######## ##### ###### ########### #### ######### ###### ####. ### ###### ############: ### ##### ######## ###### ##### ### ### ##### ########## #########, ####### #### ### ########### ## ### ################. ####### ### ### #### #######, ## #### ### ###### ## ###### ######## ######. ## ###### ######### ###### ### ##### #### ### ########### ## ####### ###########, #### ###### ##############, ######## #######. ####### ### #### ### ######### ##########, ### #### ######: ##### ##### ### ######## ### ### ######?

### ##### ###### ######. ### ######## ### ##### ### ####### ### ### ### ### ###### ##########?

### ##### ###: ##### #### ## ######.

### ###### ### ##### ####### ######…

### ### ### ############# ### ############## - ## ############ ###### ##### ####, ###### ####### - ### ### ############ ######. ##### ###### ##### ########: „## ##### ########, ### ##### ######## ### ### ##### ##########, ## #### ### #### #### #######!“ ## #### #### ### ####.

#### ## ### ##### ####### #### ######## ####?

### ###### ## ##### ### ############# ####### ### #########. ### ######, #### #### ## ### ####### ######, ###### #####. #### #### #### #### ## ### #### ########, ### #### ##### ######## ##### ######### ##### - ### ### ############### ##### ## #### ##### ### #### ### ##### ### - #### #### ###, ## ##### ##### ######### ### ###### #####. ### ### ### ######## ### ### #######. ### ### #### ## #######.

## ######### #### ### ###### ####### ######-####### ### ### ###-„#####-####“ #### #### #####.

### ###### ### ### #### ###### ### ##, ###### ### #### #### ##### ##### ###.

###### ### ####### ######, #### ### #### ### ### ###### ###### ##### ### ##### ####### ######?

##, ### #### ###. #### ### ### ########### ###### ### ###### ######## ##### #### - ### ########### ### ##############. ### #### ##### #############. ### „#####-####“ ##### #### ## ##### #########. ######### #### ### ############. #### #### ### ### ##### ######### ### #########, #### #### ### #### #############.

### ######## #### ### ### ##### ######## #### ####### #######. ### ###### ### ### ###?

## ### ### ###### #######, ## ##### #########. ### #####, ### ### ### #### ## ###### ########, #### ### ##### ######## ######## ###. ### ####### ########## ##### ##### ##### #### #### ########.

##### ### #### ### ####-##### #########?

####. ### #### #### ####### #######. ### ###### ### ### ######## ########, ###########, ### ### ########. ### #### #### ########## ########, #### #### #### ##### ######### ### ####### #######. #### ### ### #### ####, ### ### ######### #### ########## ## ######## #########. ## ### ### ###### ####.

###### ### #### ### ##### ###### ### #### #######?

## #### ## #### #### ######, #### ## ### #### ## ########## ################ ###. #### #### ### ######## ####### ####, ##### ### ######### ##### ########. ## ### #####, #### #### ########## #### ####### ############# ###. #### #### ### ######### ######, #### ## #### ####### ## ### ############. ### ###### ######### ### ####### ## #### ##### #### ###########. ### #### ## ### #### ######: ## ### ###### ######## ##########, ## #### ###### ## #######.

### ##### ########## ##### ####### ### #### ### ##### ####### ### ### ### ####. ### ################### ###### ### #### ## ############ ## #### ### ###### ################ ### ######## ########## ######. ### ########## ### ########## ###########?

### #### ######## ##### ### ##### ##########, ### ### ### ##### #######. ### ## ##### #############: ## #### #########, ### ##### ##### ##### ####### ######. ### ### ##### ######. ### ####, #### ##### ################# ## ######## ### ######## ############# ####### ### ## ### ######## ####, #### ### ### ##################. ##### ########## ######## ### ################### ### ### ################# ### #### ### ########## ##### ######## #### ##### ################# ##################. ### ##### ###### ############ ##### ######, #################, ############, ######### #########. ### ### #### ###### ######### ####### ############ ### ### ###### ### ####### ##### ### ##### ##########. ####### ### #### ######, ## ### ######## ### ######## ####### ########## ####, ###### #### ###### ##################### ## ######## ######, ##### ### ####### #. ##### ####### ## ##### ######. ### ### ##### ### #######: #### ##### ########, #### ### ################# ##### ##### ########## #####. ####### ###### ########, ### ## ##### #### ############ ### ############.

###### ### ## ##### ####### #####, ### ##### ######## ###### ##########: ### ############## ##-######### ###### #####. ### ### ########## ######## ### ### ###?

#### ## ### ########## #### ########### ### ##### ######## #### ### ### ###### #### – ## #### ## ### ### ######. ## #### ### #### #######: ### ###### ### ### ##### ### ############ ##### ####### ####### ### #####. ######### ###### ### ##### #### ########## ######## #######, #### ### ###### ### ##### #### ### ##### ######## ######. ##### ##############, #### ## ####### ### ##########. #### ############# #### ####: ### ############# #### ### ###### ########### #######. ### ###### ### #######, ### ##########, ######, ######, ######## #### ##### ###### ######, #### ##### #### ### ############ ######### ######## ######. ### ####### ### #####. ### ###### ### ######### ### ### ######## #####, ### ### ### ########### ####### ###### ####.

### ###### ######## ##### ###### ### ################# ##########. ###-######### ######### #### ##### ### ### ################### ##### #################, #### ############# ########### ## ######## ### #########.

#### ###### ###### ########### ##### ### ############# #### ### ### ##### ### ############## ############. ### ####### ### #### #### ### ############. ## ### ## ### #######, ### ##########, ### ####### ### ### ############## #### ## ###### – ######## ############# ###### – ### ######### ########## ######## #### ########## ##### #####. ## ### #### ##### #################. ##### ### ####### ########### ##### ### #### ###### ###.

### #### ## ######## ##################### ###### ###### ##### ### ##### ############### ######. #### ################# ###### ### ######## #######. ### ### ### ########## #######, ### ### ###### ######## #####?

### #### #### ##### ### #### #### ######## ######### ########. #### ### #### ### ## ### ############## ####### ########## ### ##### ## #### ## ####### ##### ###. ## ### #######, #### ############## #### ################# ####### ######. ### ##### ####### ###, #### ### ################### #############.

### ### #### ### ######## ## ### ########### #### ###### ##### ###### ##### #############?

###### ### ### ##########, ### ##### ####### ######### ### ####### ########## ########, ##### ###### ### ######### ######. ###### ##### ####### #### ##### ###### ##### ######### ########. ### ### ### #### ######## ####. ### #### #####, ###### ###### ########, #### ###### ########### ### ####### ## ### ########### ##### ###### ## ####### ### #####, #### ### ####### „### ##### ##########“, ######### ### ## ### ########## ############. #### ####### ### ######## ## #########, ### ##### ### ### #########. ### ##### ### ######## ### ##### ############# ## ###### ######### ### ##### #####.

## ##### ##### ############## ##### ### ## ##### ######### ###### ##########, #### ## #### #### ############ ####. ### #### ### #############, ### ######## #### ### #### ## ### ####### ####### ###?

### #### ##### ##### ######## #### ########### ##### ########## ########### ########### #### #########, ### ## ##############. ## ####### ### #### ###### ############# #### #####, #### ### #### #### ######### ####, #### #### ###### ######. #### ## ### ########### ####### ############## ###### #### ############ ######. ## ########### ########, #### ## ######## ###### ####, ### #### ##### ############## ######### ### #### ### #### ######. ### ### #######, #### ## ###########, ## ### ###### ### ## ############ ###### ####: #####, ## ####### ### ##### #### ###### ########.

## ##### ####### ####### ##### ### ######## ######. ### ### ### #################### ### ### ##### #########. ### ##### ##### ## ##### ##. ########## #### ######-############## ###?

### ########## ###, ### ### ### ### ## ###### ###. ### ######: ### ##### ##### ### #### #########. ## #### ## ######, ## ##### ## ######, ### #### #### ## #### ###### ###########.

### #### #### ## ###### ## ### #######. ### ### ### ############# ########?

## ### ############# ### ## ######### ### ################# ############. ### #### #### ###### ### ######## #####, ### ### ###### #### ## ############# ### ############ ####.

### ### ########## ### ### ##### ####### ########### ######?

### ### #### ##### #################. ### ##### ###### ############## ### ###### ### ######## ### ########. ### ### ### ############## ###### ### #####: ###### ### ### ########. ### ###### ## ###### ##### ###### ######, ### ## ##########, ######### ###########, ############## ##### ### ########## ###### ###. ### ### #### ##### ################.

### ######, ### ### ## ### ######### ## ######### #####, ### ### ###### ### ########### ########## ## ##########.

### #### ### ###### #### ## ### ###### ################### ###########. ### ########## ### ## ### ############### ########. ## ### ### ####### ##### #####. ### #####, #### ### ########## ####### #### ####### ####.

## ###### ###### #### ### ################ ### ###### ##### ### ###### ###### ########## #################. ###### ### ### ######## ########-##### ############?

## ###### ### ###### ##########. ### ##### ### ###### ###### ### ###### #### ########. ## ####### ##### ### #########, ## ## ### ### ##### ######### ####. #### ### ### ##### ## #####, ## #######, #### ### ###### #### ### ###, #### ### ### ########### ###### ########### ####.

## ##### ######## ### #### ####### ##########. ### ################# ### ### ######### ### ### ### ####-######## – ### ######## ## #######?

### ###### ### #### ##### ########### ######, #### ### ########## ###? ### ########## ####. ### ### ########### ### ########### ####, ### ### ####### ## #### ## ########### ####### ###### ####: ### ##### ### ########, ### ############### ####, ##### ##. #### ### ###### ####, #### ##### ### ####### ####### #######. ### ##### ### ## ### ####### ########. ### ######## ######### ### ############ #### ####### ## ###### ##### ###########, ### ### ###################### ### ### ### ############## ########### ### ############, ### ###### ############ #####. ### ###### ## ###### ##### ###########, ### ### #### ######### ####.

### ##### ###, ### ### ########.

## #### ### ##########. (…) ### ### ### ###### ######## #########, ### ## ##### ########## #### ######## ######## ####### ###. ### ### ####. #### ##### ###### ##### ### ### ### ######### ####### ###### ######## ### #### ##### ## ##### ######### ### ### ###### #######. ### ###### ########### #####, #### ## ########, #### ### ########## ###### ######## ####. #### #### ### #######, ### #### ### ### ###### #####.

### ###### ##### ##### ########## ##### ### ### #######. ## #####, ### ### #### ############ ####### ###### ########.

### #######. ####### ###: ### ### ### ####### ############## #### ### ###### ### ############# ######## ######. #### ### ##### ##### #### ##, ### ### ## ##### #### ######### ###, ## ### ### #### ###### ####. ### ####### ## ################ #####, #### ### ### #### ### ##############. #### ### ######, ### ### ### ##### ######## ##. ####### ####### ## ##### #### ### ############, ### ##### ##### ###.

### ##### ###########, #### ### ### ######## ############## #### ### ### ####### ###. #### ### ##### #########, ###### ## #### #### ######### #####. ### #### ## #### #####?

### #### ##### ######### #### #######. ### ###### ### ### ##### #######, #### ## ### ##. #### ## ###### #### ## ### ####### ##### ### ##### ############### ####. ### #####, ### ##### ####### ## ## ######, ### ### #### ######### ##########, #### ######## ## ######## ### ####### ####### ############, ### ########## ###. ### #### ##### ########, ### ### #### ###### ######## ####### ####. ### ### ## #### #### ## ##### ## ######### #########, ### ##############, ###################, #######################, ########### ################# ### ###-############, ##### ### ### ###################. ######## #### ### #### #### ### ######### #### ### ###, ### ### ###### ######. ### #### #### #####, #### ### ### ### ########## ########## ###### ########## ####. ##### ####### ######### #### ####.

###### ########### ######## ####, #### ### ### ########## ### #### ### ################ ### #### ##### ######. ### ### ##### ### ########, #### ###### ### ######## ### ###########?

### ####### #### ########, ### ### ######## – ######## #### ### #### #### ## ##### #########. ### ###############, ### ### ## ### ####### ##########, #### ### ################. ######## ###### ######## ####, #### ##### #######, #### ### ###### ######## ###########.

#### #### ## ##### ############ #####?

####. ### ##### ###?

