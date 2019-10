Sicherheit Seehofer will Schulterschluss gegen Hass Innenminister aus sechs Ländern suchen in München gemeinsame Positionen.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer hofft auf ein gemeinsames Vorgehen der G6-Staaten bei Rechtsextremismus, Migration und Cyberkriminalität.Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Im Kampf gegen Rechtsex-tremismus und Hasskriminalität im Netz hofft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf den Schulterschluss mit anderen Staaten. Zum Auftakt eines zweitägigen Treffens mit Amtskollegen aus sechs Staaten in München sprach er am Montag von einer „großen Herausforderung für uns in Deutschland, aber auch international“.

Er wolle seinen Gästen das Maßnahmenpaket vorstellen, das das Bundeskabinett in dieser Woche beschließen will, sagte Seehofer. Die Vorhaben seien wirksamer, „wenn wir sie gemeinsam in der Praxis realisieren, insbesondere die Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet“, sagte der Minister. „Das ist mit der wichtigste Punkt. Hass ist immer die Vorstufe für Gewalttaten.“

Das Bundeskabinett soll sich am Mittwoch mit einem Beschluss hinter das Konzept zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus stellen, das die Länderminister nach dem antisemitisch motivierten Terroranschlag von Halle verabschiedet hatten. Es sieht etwa einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen, Verschärfungen beim Waffenrecht, ein härteres Vorgehen gegen Hassbotschaften im Internet und mehr Prävention vor. Geplant ist zum Beispiel, dass Anbieter von Online-Plattformen Morddrohungen und andere strafbare Inhalte künftig den Behörden melden müssen. Außerdem sollten nach Auffassung der Innenminister auch Anbieter von Online-Spieleplattformen dazu verpflichtet werden, strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und gegebenenfalls zu löschen.

Beim Treffen in München kommen Innenminister und Staatssekretäre aus den G6-Staaten zusammen, also neben Deutschland aus Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien. Auch die EU-Kommissare für Inneres und Sicherheit sind dabei sowie Vertreter der US-Regierung, der internationalen Polizeibehörde Interpol und des Jüdischen Weltkongresses. Es geht auch um Migration und Cyberkriminalität sowie die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen mit Großbritannien nach dem Brexit und die Lage in Syrien.

Neben dem Erfahrungsaustausch erwarte er, sagte Seehofer, dass die Minister sich „auch auf wichtige Dinge wie bei der Migration, bei der Cybersicherheit und bei der Terrorismusbekämpfung und auch bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus auf einheitliche Positionen verständigen“.

Am ersten Tag sollte es um Migration gehen. „Wir haben aus allen Himmelsrichtungen Migrationsdruck“, sagte er. „Hier werden wir auf Dauer ohne ein europäisches Regelwerk die Dinge nicht beherrschen. Ich will, dass wir die Zuwanderung begrenzen und ich möchte, dass wir sie weiterhin in Ordnung halten. Dass der Rechtsstaat auch sein Recht durchsetzen kann.“ Dazu sei internationale Zusammenarbeit nötig. Die Reform des europäischen Asylsystems stockt seit Jahren.