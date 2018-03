Regierung Seehofers Herrenrunde eckt an Der neue Super-Ressort-Chef hat sich ausschließlich männliche Staatssekretäre ausgesucht. Nun hagelt es Kritik und Spott.

Von Christiane Jacke

Mail an die Redaktion Seehofer und seine Mannschaft: Das Gruppenfoto zeigt den Bundesinnenminister (Mitte) mit seinen acht Staatssekretären. Nach Kritik an der Personalauswahl verschwand das Bild zunächst von der Internetseite des Ministeriums. Screenshot: Hannah Neumann/Twitter/BMI

Berlin.Führung scheint in der Welt von Horst Seehofer eine sehr männliche Angelegenheit zu sein. Der neue CSU-Innen-Heimat-Bau-Minister hat seine Riege an Staatssekretären zusammengestellt: allesamt Männer. Auf der Internetseite postete das Seehofer-Super-Ministerium ein Foto der neuen „Führungsmannschaft“: neun nicht ganz junge Männer in Anzug und Krawatte, brav nebeneinander aufgereiht, in der Mitte ein lächelnder Ressortchef. Nun hagelt es Kritik und Spott. Vom „Männerministerium“ ist die Rede, von einem testosterongesteuerten Modell aus vergangenen Zeiten.

Gehören Frauen zu Deutschland?

Der neue Heimatminister Seehofer hat schon ausgiebig Einblick gegeben, was er für ein Bild von der Gesellschaft hat. Zuletzt machte er Schlagzeilen mit der Aussage, der Islam gehöre nun wirklich nicht zu Deutschland. Jetzt sieht er sich mit der Frage konfrontiert, welche Rolle Frauen denn bitteschön im Seehoferschen Weltbild haben: Gehören sie eigentlich zu Deutschland? Und besteht Heimat tatsächlich nur aus Krawattenträgern mittleren Alters? Das Ministerium hatte die neue Riege an Staatssekretären schon am vergangenen Freitag per Pressemitteilung verkündet und das Bild dazu online gestellt. Kurz darauf nahm das Ministerium das Foto nach eigenen Angaben wieder von der Homepage. Doch über soziale Medien verbreitete sich das Bild trotzdem – mit einiger Verspätung, ab Dienstag. Inklusive massenhaft hämischer und empörter Kommentare.

Am Mittwoch müht sich das Ministerium dann, die Wogen zu glätten. Das Foto sei nur aus formalen Gründen „depubliziert“ worden – unter anderem, um der Beratung des Kabinetts über die Personalien nicht vorzugreifen, versichert der Sprecher des Ressorts. Und am Mittwochnachmittag nach der Kabinettssitzung ist das Bild der Herrenriege wieder online.

Das zwischenzeitliche Verschwinden des Fotos habe rein gar nichts damit zu tun, dass es etwa unpassend gewesen wäre, betont der Sprecher. Auch von einer Reaktion auf die Kritik könne keine Rede sein. Nein, der Minister habe sich bei der Besetzung der Posten für die Personen entschieden, „die aus seiner Sicht die richtigen Personen sind“. Soll das heißen: Es gab keine geeigneten Frauen?

Zuvor war Emily Haber für als Staatssekretärin im Innenministerium

Unter Thomas de Maizière (CDU) gab es im Innenministerium durchaus eine Staatssekretärin: Emily Haber. Sie war für die gewichtigsten Themen zuständig: Sicherheit und Migration. Mit dem Rückzug von de Maizière verließ auch sie das Haus und ging zurück ins Außenamt. Nun also nur noch männliche Staatssekretäre im Innenressort.

Dabei haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, dass bis 2025 Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt werden sollen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Regierungssprecher Steffen Seibert mahnt, man möge doch bitte die gesamte Regierung betrachten. Dort gebe es eine „gute Mischung von Männern und Frauen“.

Auch Bundestag männerlastig

In der neuen Regierung sind die Männer klar in der Mehrheit. Unter den Staatsministern und Staatssekretären sind 45 Männer und nur 18 Frauen. Besonders männerlastig sind neben dem Innenministerium auch die Ressorts von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die Zahl der Staatssekretärinnen dort: null. Ausschließlich männliche Staatssekretäre hat sich auch Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) ausgesucht. In der Regierungszentrale von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind die Frauen in der Überzahl. In den SPD-geführten Ressorts für Arbeit und Familie auch. Im Bundestag sieht es ebenfalls trist aus: Dort ist der Frauenanteil auf den niedrigsten Wert seit fast 20 Jahren abgesackt.

