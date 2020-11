US-Wahl Sekt, Tanz und Freudentränen in den USA Es wird getanzt und geweint: Die liberalen Großstädtehaben die Abwahl von Präsident Trump mit einer großen Party begrüßt.

Washington.Selten wurde einer US-Präsidentschaftswahl im Vorfeld eine so große Bedeutung beigemessen wie in diesem Jahr. Amtsinhaber Donald Trump lag in den Umfragen hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden - aber schon 2016 gewann der Republikaner überraschend und widerlegte alle Prognosen. Zudem ließ er zuletzt offen, ob er eine Niederlage überhaupt anerkennen wird.