Krieg Selenski: „Gräueltaten kein Einzelfall“ Das Massaker von Butscha ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten kein Einzelfall. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Berlin.Die Gräueltaten an Bewohnern der Stadt Butscha sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kein Einzelfall. „Die Welt hat jetzt gesehen, was Russland in Butscha getan hat, aber die Welt hat noch nicht gesehen, was sie in anderen besetzten Städten und Regionen unseres Landes getan haben“, sagte der per Video zugeschaltete Selenskyj vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

Merz für Lieferung von schweren Waffen

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz verlangt die Lieferung auch schwerer Waffen wie Panzer aus Deutschland an die Ukraine. „Die Lieferung von Waffen ist zulässig zur Selbstverteidigung dieses Landes. Und sie sollte auch in dem Umfang erfolgen, wie dieses Land sie braucht, und wie es diese auch bedienen kann“, sagt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. „Ich würde von meiner Seite aus im Augenblick hier keine Unterscheidung treffen wollen“, sagt er auf die Frage, ob er eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Waffentypen vornehme.