Ukraine-Krieg Selenskjy will mit Putin verhandeln Der ukrainische Präsident hat sich zu Gesprächen über die Separatistengebiete und die Krim bereit gezeigt. Zum Liveticker.

Kiew.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bereit gezeigt. Im US-Sender ABC machte Selenskyj am Montagabend (Ortszeit) zugleich deutlich, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit der selbst ernannten „Volksrepubliken“ sowie die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen. „Ich bin bereit für einen Dialog. Aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation.“ Selenskyj forderte erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu direkten Verhandlungen auf.

Trotz des Vormarschs russischer Truppen will Selenskyj bis zum Kriegsende in der Hauptstadt Kiew bleiben. „Ich verstecke mich nicht und fürchte niemanden. Ich bleibe, solange es nötig ist, um diesen Krieg zu gewinnen“, sagte Selenskyj in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft. Die Regierung sei bei ihm. Dabei zeigte der 44-Jährige kurz den Blick aus dem Fenster seines Büros auf das Zentrum der Stadt mit drei Millionen Einwohnern. Jeder Tag des Kampfes schaffe „bessere Bedingungen“ für die Ukraine.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es unterdessen Hoffnung für die notleidenden Menschen in umkämpften Städten. Nach einer Feuerpause startete am Dienstag eine erste Fahrzeugkolonne mit Einwohnern von Sumy im Nordosten der Ukraine. Zuvor starben in Sumy bei russischen Angriffen in der Nacht nach Angaben örtlicher Behörden mindestens 21 Menschen, darunter zwei Kinder.

Feuerpause in Kraft

Das russische Militär setzte am Dienstagmorgen eine Feuerpause in der Ukraine in Kraft und öffnete „humanitäre Korridore“ in fünf Städten. Dazu zählen auch die Hauptstadt Kiew, die Großstädte Tschernihiw und Charkiw sowie die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol. Einwohner von Sumy sollen mit Bussen und Autos in die 170 Kilometer entfernte zentralukrainische Großstadt Poltawa gefahren werden. Bei einigen der geplanten Fluchtkorridore kritisiert die ukrainische Seite, dass die Menschen nach Russland gebracht werden sollten.

Als besonders kritisch gilt 13 Tage nach dem Einmarsch die Lage im von russischen Truppen belagerten Mariupol am Asowschen Meer. Dort warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200 000 Menschen darauf, über verschiedene Routen aus der Stadt zu kommen. Es wäre der inzwischen vierte Versuch, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. (dpa)