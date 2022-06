Ukraine-Krieg Selenskyj beschwört Glaube an den Sieg Laut dem Präsidenten gebe es drei Dinge, für die seine Landsleute kämpften: Frieden, Sieg, Ukraine. Alle Infos im Newsblog.

Mariupol.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 100 Tage nach dem russischen Einmarsch in sein Land den Glauben an den Sieg beschworen. Es gebe drei Dinge, für die seine Landsleute kämpften: Frieden, Sieg, Ukraine, sagte Selenskyj am Freitag in seiner Videoansprache. Diese wurde unter freiem Himmel vor seinem Amtssitz in Kiew aufgenommen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar den Angriff auf das Nachbarland befohlen. Der Samstag ist für die Ukraine also der 101. Tag des Krieges. (dpa)