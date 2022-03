Ukraine-Krieg Selenskyj spricht im Bundestag Am Donnerstag wendet sich der ukrainische Präsident an die Abgeordneten des Bundestags. Infos im Blog.

Berlin.Drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (09.00 Uhr) in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestags. Solche Ansprachen hat er unter anderem auch schon im US-Kongress und im EU-Parlament gehalten. Es wird erwartet, dass Selenskyj Deutschland zu weiterer Unterstützung auffordern wird - finanziell und mit Waffenlieferungen. Die CDU/CSU und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatten eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert.