Notfälle Sinkt die Zahl der Badetoten? Zwischenbilanz: Die DLRG gibt an diesem Donnerstag einen ersten Überblick über die Zahl der Badetoten in diesem Jahr.

Die DLRG zieht eine Zwischenbilanz zu Badetoten.

Berlin.Im vergangenen Jahr war die Zahl der tödlichen Badeunfälle deutschlandweit erneut zurückgegangen. Wie hat sich die Zahl im zweiten Pandemie-Sommer entwickelt? Antworten auf diese Frage will die DLRG ab 11.00 Uhr in Berlin mit ihrer Sommerzwischenbilanz 2021 geben.

417 tödliche Badeunfällen im Jahr 2019

Im Jahr 2020 waren deutschlandweit mindestens 378 Menschen ertrunken, die meisten (286) in Flüssen und Seen. In Nord- und Ostsee ertranken 21 Menschen. Im Jahr 2019 starben mindestens 417 Menschen bei Badeunfällen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es in diesem Juni drei Badetote an einem Tag, in Brandenburg ereignete sich Ende Juli an sechs Tagen hintereinander ein tödlicher Badeunfall.

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. (dpa)