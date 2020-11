Internationales So blicken Ostbayern auf die US-Wahl USA-Kenner aus der Region sehen Trumps Politik als Rückschlag in den Beziehungen. Viele hoffen auf einen Wechsel.

von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Amtsinhaber Donald Trump will an seiner Strategie in der Pandemie nach der Wahl festhalten. Foto: Evan Vucci/dpa

Berlin.Tobias Meinhart könnte nicht näher dran sein. Der gebürtige Regensburger Saxophonist lebt und arbeitet in Brooklyn, New York, und erlebt die Tage vor der schicksalshaften US-Präsidentschaftswahl unmittelbar mit. Die Lage sei „sehr angespannt“, sagt Meinhart, und die Wahl ein „Dauerthema“. Das liegt nicht nur daran, dass im demokratisch geprägten New York viele Menschen auf eine Änderung der Situation hoffen, wie der Musiker es umschreibt. Es liegt auch an der Pandemie, die in den USA bereits 230 000 Menschenleben gefordert hat.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### #### #######, ### ######### #### ## ########### #### #####. ## ### ######-##### ### ########### ### ########## ######, ###### ### ################# ######. ## ###### ######### ## ### ######## ########## #### ###### ##### ##########. ### ### ##### #### #### ### ####, ########### ##, ###### ### ################ #######.

###### ################ ### „##########“

######## ########, ########### ### ###-############ ## #########, ### #### #### ##### #######: „#### ################ ### ### ### ########## ### #### #### ### ### ############# ######## ### ############### ### ########## ## ########.“

##### #### ### ###### ### ###### ####### ##### ### ### ### ## ######, ####### #### ###########. ######### #######, ################## ############# ### ### ### ########## ### #########/#######, ### #########, „#### ### ##-############ ### ##### ,#######-#####-#########‘ ## ### ########### #### ######, ############ ### ##### ### ### ###-#####-###############, ########## ## ##### ########## ### ############ ### ### ######### ########### ## ##-######## ########### ###“.

#### ############## ######## ### ### #########

###### ## ######### #### ## #### ##############. ## ############### ######### ### ####### ###### #### ### ### ########### #### #################### ### ### ########### ####### #######, #### #######. „############ #### ### ### ### ### ########### ########### ### ##### ####### ### #### ## ########## #### ### ########## #############.“ #### ###### ###### ### ### ### ######### ## #### ### #### ## ########## #### ## ### ##### ########### #################### #######. ### ### ####### ###### #### ### ########### #### ######## ### #### ################## ### ###### ################# ########. „####### ###### #### ### ########### ### ###########, ### ### #### ##### ######### ## ####### ###-###### ######### ###### ###“, ## #######.

####### ##### ## #### ### ###-############## ### ##################### ### ##########, ###### ######. ###### „#######-#####-#######“ ### ### ########## ### ### ######. „###### #### ### ##### ######## ############## ### ############# ######## ##########, #### ##### #### ### ######## ########## #### ########“, #### ######. „###### #### ### ################# ########### ## ############## ####### ## ######### #### ####### #########.“

### ##### #### ##-############ ### ##########

#### ####### ########### ####### #### ### ##############, #### ### ######## ##-######### ### ##### #####. ### ### ##### ### #### #### ### ##### ### ###-####### ### ########### ###### ###### ##########. „### ### ######### ### ########## ### ######### ### ###### ######### #####.“

### ###-########### ######## #### #############. ### ###### „##############“ #### ## #### #### #####, „## ### ######## ### ############## ############ ########## ###### #### #### #### #### ###### #########, #### ###### ##### ####### ####### ## ### ############### ####### ####### ####“.

#### ###### ###### ### ### ######### ##### ### ######, ### ########### ### ######### #### ### ############## ##### #### #######: „### ############, ############ ### ################ #######!“, ###### ###. „### ######## ####### ### ##### #######, ### ### ### #### ######### ####.“