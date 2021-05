Pandemie So motivieren die USA Impfmuffel Von College-Stipendien bis Millionengewinnen – eine Spritze gegen Covid-19 kann sich für die Amerikaner richtig lohnen.

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion Den Corona-Pieks bequem aus dem Auto: Die USA hat Impfzentren im „Drive-in“-Prinzip installiert. Foto: Will Lester/picture alliance/dpa/Orange County Register via ZUMA

WashingtonAbbigail.Bugenske hat nicht nur eine lebensrettende Dosis an Impfstoff gegen Covid-19 in den Arm erhalten. Die junge Frau aus dem ländlichen Silverton im Süden des US-Bundesstaat Ohio bekam obendrein auch eine kräftige finanzielle Spritze. Der Millionen-Gewinn in der „Vax-a-Million“-Lotterie für Teilnehmer der Impfkampagne des Bundesstaates überwältigte die Ingenieurin. Abbigail verschlug es sprichwörtlich die Sprache.

Mutter Lisa sagte lokalen Reportern nach der Ziehung des Hauptgewinns in einem Fernsehstudio von Cleveland, ihre Tochter müsse das erst einmal verkraften. Die Familie sei überglücklich und wünsche sich nichts mehr, als dass mehr Amerikaner das Richtige tun und sich gegen die potenziell tödliche Krankheit impfen zu lassen.

Jeder Impfwillige erhält die Chance auf eine Million Dollar

Damit greift sie die Botschaft auf, die der republikanische Gouverneur Mike DeWine senden wollte, der Anfang Mai die Impflotterie-Idee in die Praxis umsetzte. „Ich weiß, dass viele sagen werden: DeWine, Du bist verrückt“, erklärte der Gouverneur, als er ankündigte, dass jeder Impfwillige automatisch die Chance erhält, eine Million Dollar zu gewinnen. Dies sei keine Verschwendung von Steuergeldern, sondern ein sinnvoller Anreiz, verteidigte DeWine seine Initiative.

„Die einzige wahre Verschwendung zu diesem Zeitpunkt in der Pandemie, wo für jeden, der es möchte, Impfstoff vorhanden ist, ist ein weiteres wegen Covid-19 verlorenes Leben.“

Überglücklich ist auch Joseph Costello, der mit dem Schuss in den Arm ein kostenfreies Studium gewann. Der 14-jährige Highschool-Student aus Englewood kann sich aussuchen, an welchem College in Ohio er nach Abschluss der Schule studieren möchte.

In den ländlichen Gebieten sind die Menschen schlechter zu erreichen

Öffentliche Gesundheitsdaten belegen, dass der Anreiz Wirkung zeigte. In der Woche nach der Ankündigung der Lotterie stieg die Zahl der Impfungen um rund ein Drittel. Vor allem im ländlichen Raum fühlten sich Menschen motiviert. In den Städten zeigte die Initiative weniger Erfolg. „Wir haben keinen bedeutsamen Anstieg feststellen können“, sagt die Leiterin der Gesundheitsbehörde von Columbus, Mysheika W. Roberts. Roberts erklärt das mit der insgesamt höheren Impfquote in urbanen Ballungsräumen. Die bisher nicht Geimpften seien aus unterschiedlichen Gründen schwieriger zu erreichen. Bei den verbleibenden Impfskeptikern und -gegnern könne die Lotterie den gegenteiligen Effekt auslösen. „Warum versuchen die, uns mit Geld dazu zu verleiten, das Vakzin zu bekommen?“.

Verhaltensforscherin Isabelle Brocas von „Los Angeles Behavioral Economics Laboratory“ bestätigt in einem Beitrag für das Magazin „Quarz“ die Gratwanderung solcher Anreize. Damit ließen sich Menschen überzeugen, die nicht grundsätzlich gegen Impfungen seien, sondern aus Gründen der Bequemlichkeit oder der Vermeidung von Unannehmlichkeiten bisher verweigert haben. „Es gibt wenig Chancen, Leute zu erreichen, die gegen Vakzine sind und ihre Einwände auf Verschwörungstheorien gründen,“ meint Brocas.

Da für das Erreichen der Herdenimmunität nach Schätzungen von Experten etwa 70 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft werden müssen, sehen die Verantwortlichen in den Bundesstaaten einen Nutzen in den Anreizen, dem Ziel näherzukommen. Colorado, Maryland und New York haben die Idee der Millionen-Lotterie aufgegriffen. Andere Bundesstaaten und Gemeinden experimentieren mit anderen Anreizen.

Kalifornien lockt mit Bildungs-Stipendien

In New Jersey startete Gouverneur Phil Murphy zusammen mit den Brauereien des Bundesstaates die Initiative „A shot and a beer“. Seitdem stehen Geimpfte Schlange vor örtlichen Brauereien, die Freibier ausschenken. In Memphis in Tennessee soll die Verlosung eines Autos den Impfwillen verstärken. In New York gibt es freie Tickets zu den Spielen der „Mets“ und der „Yankees“. West Virginia verschenkt Bonds des Bundesstaates und der Kreis Lancaster im Bundesstaat Kalifornien lockt mit Bildungs-Stipendien in Höhe von 10 000 Dollar. Im wachsenden Maß bieten auch Unternehmen Anreize für ihre Mitarbeiter. Supermarktketten zahlen Angestellten bis zu 200 Dollar, wenn sie sich impfen lassen, andere bieten Freizeit an. Amazon richtete Impfkliniken in seinen Lagerhäusern ein, während die Kaufhausgruppe Target freie Fahrten mit dem Fahrdienst-Vermittler Lyft anbietet.

US-Präsident Joe Biden und das Finanzministerium gaben den lokalen Behörden grünes Licht, Mittel aus dem Covid-19-Hilfepaket für die Lotterien und andere Anreize zu verwenden. Damit soll das ehrgeizige Ziel erreicht werden, am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, die Herdenimmunität zu erreichen. An diesem Dienstag hatten die USA die 50-Prozent-Marke überschritten.

Experten wussten schon lange, dass die letzten 20 Prozent die schwierigsten sind. Bidens Covid-19-Koordinator Andy Slavitt lobt die Kreativität des republikanischen Gouverneurs von Ohio, die Pandemie zu besiegen. „Er hat ein Geheimnis entschlüsselt.“