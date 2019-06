Leitartikel So ruiniert Rot-Rot-Grün den Wohnbau Mit dem Mietpreisdeckel fährt der Berliner Senat die Chance auf günstigen Wohnraum an die Wand. Das passt gut ins Profil.

Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion „Wir haben Eigenbedarf“: Demonstranten protestieren in Berlin gegen Verdrängung und „Mietwahnsinn“. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin.Rot und Grün arbeiten stetig daran, dem Bürger bezahlbares Wohnen und eine vernünftige Altersvorsorge unmöglich zu machen. Mit dem Deckel, der Mieten auf Jahre einfriert, ist der rot-rot-grüne Berliner Senat dem Ziel jetzt ein Stück näher. Das passt ins Profil. Man kann an jüngste Enteignungsfantasien von Juso-Chef Kevin Kühnert denken, an die eingeübte Tradition, den Wohnbau zu verkomplizieren und zu verteuern, oder auch an ältere Entscheidungen zur nachträglichen, vertragswidrigen Rentenbesteuerung. Berlin könnte im ganzen Land Schule machen: Thorsten Schäfer-Gümbel, Übergangsparteichef der SPD, denkt bereits laut darüber nach, dass es den Mietdeckel bundesweit braucht.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ######## #### ##### ### ### ###### ####, ### ######### ######## #### ##### ## #### ####. ### ############### #### ###### #### #### ######### ############# #### ######## ### #### ## ############### ######### ######, ##### ## #### ### #### ### ################ ####### ####. ### #####, ##### ### ########### #########, ####### #### ###### ## ##### ########## ### ##### #######, ### ## #########. ##### ##### ######### ## ######, #### ## ##### ########### ## ### ########## ###### – ##### ### ########## #####. ### ### #### ########## ######. ######### ###### ######. #### ### ####### ######### ########- ### ##################### ##### ##### ##### ### ######. ### ####### ######## ##### ### ##############, ####### ### ##### ################ ### ######################, ### ####### ####### ###### ##### – ### ### ## ###### ### #### ##### ######### ######.

„########### ######## ### ### ##### ####### ####“, ##### ##########-#### #####-##### #### ## #### ## ######### ###### ######. ###### #### #### ### #### ##############. ###: ############ #### ########## ##### ##### ####### ### ##### #####. ### ######### #### ##### #### ########### ######## ########, ####### ### ####### ## ### #### ######. #### #### ########## ##### #######, ###### ####- ## ################. ######### ###### #### ######### ###### ######## #### ######### – ## ##############. ########## ### ####### ###### #### ############, ######## #### ##### #######, #### ##### ########### ########, ############## ###### #### ######. ### ###############, ### ###### ######, ###### #### ####### ###### ### #### ######### ####### #####. #### #### ######, ### ## ###### #### ########### – #### ######### ########### ############### ### ###, ######### ### ####### #############.

#######, ###, ########, ##############: #######, ## ### ##### ## ### ############# ########## ############ ###, ### ### #### ### ############# ########. #### ## ### ### ########, ## ## ############# ### – #### ##### #########. ######## ### ### ####### ### ###### #######: ### #### ####### #########, ### ########### ###########, ##### ### ## #########. ### ########## ##### ####### #######; ## ####### ### #####-######. ### ####### ### ###### ##### ### ##### ########### #########-##### ## ########-######. ### ########## ###### ######## ### #### ######## ##### ###. ### #####: ####### ## #### ###### ######### #########. #### ### ######## ####### #### ### ################# #### ### ##### ###, #### ####### ########## ### ########### ############, ##### ### ########## #####.

### ########### ######## #######, #### ###### ################, ####### ##########, ########## ##############, ####### ####### ### ###########, ###### #################, ################## ### #########, ######## ### ###########, ####### ######## ############ ### ######-, ####-, #####-, #####- ### ####### ######, ### #### #### ####, ###### ## ######. ## ##### ###### ##### ###### ## ### ###############, ### #### ## ##### ####### #### ### ## ###. #### ######### ### ########## ### ########### ##### #### ######### #### ##################. ## #### ############### ####### ### ##### #########.

#### #### ## ### #######.

#### #### ## ### ##########.