Transformation So soll Ostbayern aus der Krise kommen Minister Aiwanger will die Wirtschaft aus der Krise bringen. Das bedeutet für die Region auch: Es gibt kein „Weiter so“.

Von Jan-Lennart Loeffler

Merken

Mail an die Redaktion Hilfe bei der Transformation: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellte in der Regensburger TechBase Programme der Staatsregierung für Unternehmen vor. Foto: Loeffler

Keine Region in Bayern ist so industriell geprägt wie die Oberpfalz. Der Anteil der in der Industrie Beschäftigten um rund 25 Prozent höher als der bayernweite Durchschnitt. Viele Branchen stehen nach der Corona-Krise vor großen Veränderungen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Regensburg.Eine „Vielzahl an Förderprogrammen“ versprach Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bei seinem Besuch am Donnerstag im Gründerzentrum TechBase in Regensburg. „Wir möchten den Unternehmen Mut machen“, sagte Aiwanger. „Der Staat kann in der Krise bestenfalls nur möglichst wenige Fehler machen. Die Zukunft gewinnen, das können nur die Unternehmen.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

################# ### #######

## ### ##### ### ### ######-#####, ### ### ########### ## ######## #####. ############### ##########, ###########, ###############: ### ##### ### ########## ### ##### ###### ####### – #### ## ### #########.

## ###### ############ ############# ### ### ###### ########. #### ############ ### ############# ####### ### ##### ##### ### ### ### ## ### ######### ### ####### ####### ### ## ###### #########. #### ### ### ### ######## ##### #### ## ### ########### ######### ###########. ###### ################# #### ### ############, ########## ############ ############ ##### ### #############. „### ################## ### ### ########## #### ######### #########“, #### #########. „### #################### ### ## ## #######.“

### ##### #### ### ### ###########. „### #### #### #########, ##### ############### ## ##############“, #### ###### ######, ############### ### ###### #########, ### ############################# ### ##########. ###### ##### ##### ######### ###### #####. „## ###### ##### ##### #######.“ #### #### ### ###### ###### ##### ############ ####### ######, ### #### ### ######### ##################: „########## ### ### ##### ####### ##### #########.“

#### ### ### ########### ########## ## ### ########### ###### #### ### ##### ######### ########. ## ##### ### ################ ## ### ########### ###### ######## ####### ### ## ########### ############ ### #### ####### ### ##### ###### ################. #### ### ################ ### ### #,# ####### ## ################## #### ### ### ### ######-##### #### ###### ##################### ## ############ #########.

#### ### ########## ## ### ###### ##### #### ##### ### ###### ############. ### ########### ### ########### ######- ### ################ ########### ####### ###### ### ###### #### #### ## ######## ### #### #### ###### #####. „### ########### #### ### ## ####“, ##### ## ###### ###### ######, ######## ### ############-########### #### ### ############# ### #################### ### ################### ##### ### ###. ##### ###### ###### ###### ### „###### ############# #################“ ### ### ########### ### ######.

### ######-##### ### #### ## ###### #### #### ###### ############. ### ### #### ############ ########. ##### ########### ### ### ###### ###### ##########.

######### ####### ##########

### ### ############## ####################### ###### ######## ############# ######### ##### ####### ##, #### ## #### ## ### ########## #### ############# ##### ### ######### ################ #### #### ####### ######, „## #### ## ###### ### ###### ### ###### #### ### ############ ########### ## ########## #### ####“. #### ### ####### ## ##########, ### ##### #### ##############, ### #################### ######## ### ### ############### ########## #### ##### ### ########### ## ##########. ### ############ ###-#### ### #### ### ### ## ##########.

##### ##### ######- ### ##############, ### ### #### ### ### ###, ### ########## ### ########## ######, ### ##### #################### ## #### ### ### ######### #### ######### ###, ######### ######, ###### ### ########### ##### ######## ### ############ #### ###############. ####### ###### ### ###########. ### ##### #### #### ######, #### ### #### #### ###### ########### ## ###### ####### ######### ####. „## #### ##### ########, #### ## ######“, #### ### ###-####################.