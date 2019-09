Kommentar So stirbt die Stadt Öde Innenstädte, von Paketdiensten verstopfte Straßen: Online kaufen ist auf den ersten Blick bequem, auf den zweiten fatal.

Von Claudia Bockholt

Regensburg.One Click Buy: Das ist nun wirklich superpraktisch. Ein Mausklick – und die Ware kommt gegen geringe oder gar keine Versandgebühr ins Haus. Der schnaufende Paketbote trägt den neuen Fernseher, die zehn schwarzen Hosen und acht gelben Pullover zur Auswahl sogar noch durchs Treppenhaus hinauf bis an die Haustür. Man braucht gar nicht mehr rauszugehen… Ach ja, und irgendwann will man es auch gar nicht mehr: Denn das inhabergeführte Schuhgeschäft, die Apotheke mit der ausführlichen Beratung, die kleine Boutique mit den Klamotten, die man nicht in jeder Fußgängerzone Europas findet – es wird sie nicht mehr geben. Es sei denn, Vernunft siegt über die Bequemlichkeit.

########### ##### ### ## ####### #-########-####### ## ### ########### ########## ## ### ######. #### ###### ####, #### ### ####### ######### ########### ####### ##### ##### ############# ######## ###### #### ####### ##### #### ##### ########### #####. ### ######### ##### #### ## ### ########, ########## ###########, ##### ###############. ### ##### ############, ### ###### ####### ### ################## #####. #### ####### ### ### ########## ###-####-##### ### ######-########### ##### ### ########## ### ####### ## ### ####### #### ##### ##.

## ############## ####### ####### #### ########## ############# ##### ### #####, ####### ### ######, ##### ### ##### ####### ## ##### ######. ## #### ############ ### #################, ####### ##### ### ######## ### ###############, ### ### ##### ####### ######. ###### ## ########## ###### ##### ###### ####### ##### ### ######### #########. #### #### #### ##### ### ############# ### ######## ########## ## ###, ### #### ######### ####### ##### – ### #### ## ######## ### ###### ## ######## ######. ### #### ######, #### ### ######## ### ### ####-###### ### ########### ######## #######, #### ## ##### ######### ######: ###### #######, ### ### ######### ## ####### – ### #### #########, ### ########## ### ### ## ########.

#,# ########## ###### ########

############ ### ### ##### ### ###### #######, ##### ## ######. ### #### ##### ### ### ###### ### ### ##################### ######. ### ###### ## ## ###. #### ### ###### ###########, #### ## ### ##### ### ##### ########## ###, ### ######### ## ######## ########. ### ##### ###### #### ### ######## #,# ########## ################ ####### ### #### #### #### ################ ########. ####### ############### ######## ### ####### ##### ### ### ### ##### ######## ### ### ## ### #### ######, #### ### ############## ##### ###### ######## ### ################ #########.

### ###### ######## #### #######, #### ## ### ########### ### ### ######, ### ######## ### ### ############ ##### ### ### ############ ### ### ################## ##### #### ## ################# #### #############, #### ##### ## ### ########## ######## ####. ### #### ## ####, #### #### ##### ######## ####### ## #### ######## ###### ####? ##### ##### ###### ### ##-#######-#########, #### ### ##### #### ########## ##### #### ## ### ###### #### ### ### #### ######### ##### ### ### ######## ### ######## ####?

###### ## ######## ####

„#### ### ### ### ##### ######! ### #### ### ### ##### #######“: ### ####### ### ### #############, #### #### ######### ## ######, ###### ## ##### ########## ## ####### ### ############## ### ######-#########. #########: ### ##### ### ##### ### ### ### ##### ######## ########### ### #### #### #### ###### ####, ### ### ### ##### ######## ### ###### #####. #### ##### ####### #### ### ######### ## ########## ### ### #### ####. #########, ########### ########### ####### ### ## #### #### ####. ##### ###### ### ## #### ### ### #########, ######## ########-##### ##### #### ##### #####.