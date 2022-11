Plan So teuer soll Polens erstes Atomkraftwerk werden

Merken

Mail an die Redaktion Ein geöffneter Reaktordruckbehälter, fotografiert im Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach. Auch Polen will jetzt Atomkraftwerke bauen - während Deutschland den Termin der endgültigen Abschaltung heiß diskutiert. Foto: Archiv Armin Weigel/dpa

Das erste Atomkraftwerk Polens soll nach Angaben der polnischen Regierung rund 20 Milliarden Euro kosten. Das Kabinett in Warschau sprach sich am Mittwoch formell für das US-Unternehmen Westinghouse als Bauherrn aus.

Nach den Wünschen der polnischen Regierung soll der Atomreaktor im Jahr 2033 in der nördlichen Ortschaft Lubiatowo-Kopalino an der Ostsee ans Netz gehen. Insgesamt will Polen drei Standorte mit jeweils drei Reaktoren einrichten. Damit sollen 30 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden.







Warschau treibt sein Atomprogramm seit Jahren voran, mit der russischen Invasion in der Ukraine hat das Thema Energiesicherheit an Dringlichkeit zugenommen. Mit dem Bau von Atomkraftwerken will die polnische Regierung zudem ihre Verpflichtungen nach dem Pariser Klimaabkommen erfüllen.

− afp