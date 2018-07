Programm Soap-Format startet im Turmtheater Im neuen Spielplan lockt die Regensburger Bühne mit unterhaltsamen Eigenproduktionen, neuen Formaten und Dauerbrennern.

Von Michael Scheiner

Mail an die Redaktion Martin Hofer ist Intendant, Schauspieler und Theatermanager. In Samuel Becketts Drama „Endspiel“ als Jubiläumsinszenierung in der Regie von Michael spielt er eine der Hauptrollen. Foto: Scheiner.

Regensburg.„Wir machen ja hier oben Theater!“ Martin Hofer musste selbst schmunzeln, als ihm die Doppeldeutigkeit seines lakonischen Statements bewusst wurde. Auf der Bühne des Turmtheaters stellte der Schauspieler-Intendant zusammen mit Geschäftsführer Oliver Kammann und Schauspielerin Undine Schneider den Spielplan für die nächsten zwölf Monate vor.

Bereits in zwei Wochen, am 2. August, hat Richard Greenbergs Klassiker „Frühstück bei Tiffany“ Premiere. Hofer stellte das nach Truman Capotes Bestseller entstandene Stück als die „beim Publikum beliebte Sommerkomödie“ vor, mit der „wir bisher immer sehr gut gefahren sind.“ Diese werde während des gesamten Augusts laufen, um vor allem auch „Touristen und Menschen, die zu Hause geblieben sind“ etwas Vergnügliches zu bieten. Ein neues Format, bei dem sie neben Tobias Ostermeier, Bettina Schönenberg und Heinz Müller selbst mit auf der Bühne steht, beschrieb Schneider. Die „Regensburger Turm WG“ funktioniere ähnlich wie eine Soap im Fernsehen. Jeden Monat werde eine neue Folge an mehreren Abenden präsentiert, die Dialoge schreibt die Regensburger Autorin Barbara Krohn.

WG bespricht lokale Themen



„95 Prozent der Besucher sind Frauen und die fünf Prozent Männer, die mitkommen müssen, schlafen in den ersten zehn Minuten ein!“ Martin Hofer



„Auf eine lockere und witzige Weise“ würden die vier WG-Bewohner das nicht immer harmonische WG-Leben und von Verkehr über Heimat bis zu Architektur und Immobilien ein lokal wichtiges Thema ausreizen. Dazu wird in jeder Folge eine bekannte Persönlichkeit als Gast eingeladen mit dieser dann launig diskutiert, fantasiert und pointenreich philosophiert. Wert legt Schneider darauf, dass „es keine (weitere) Talkshow geben“ wird, sondern „ein Thema wird mit Gästen wie den Raith-Schwestern, Jürgen Huber und Astrid Söll wirklich erörtert.“ Für einen besonderen Gag sucht das Turm-Team noch nach Werbekunden. Um die aufwändige Produktion etwas abzufedern, „spielen die Schauspieler in einer ,Werbeunterbrechung‘ den Werbespot eines Geschäfts oder Unternehmens“, den „wir selbst entwickeln“. Geplant sind vorerst zehn Folgen bis zum Ende der Spielzeit, dann „sieht man weiter, wenn man weiß wie es ankommt“, ergänzt Oliver Kammann.

Becketts Drama „Endspiel“



Insgesamt stehen sechs neue Eigenproduktionen im Programm, darunter eine Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des Turmtheaters im Januar und Samuel Becketts Drama „Endspiel“ als Jubiläumsinszenierung in der Regie von Michael Bleiziffer. Es gehöre „zu meinen Lieblingsstücken“, verrät Hofer, der eine der Hauptrollen spielt, und sei zwar schwierige, „aber auch sehr komödiantische Kost“. Premiere ist am 18. Januar. Eine „rasante Liebeskomödie mit Gesang und Livemusik“ inszeniert Andreas Wiedermann im kommenden Frühjahr mit „Eine Sommernacht“ von David Greig und Gordon McIntyre.

Bereits im Oktober steht „Die Wunderübung“ auf dem Premierenplan, ein explosives Stück mit dem Autor Daniel Glattauer „auf köstliche, ironische und auch zartfühlende Wiese ins Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen“ eintauche. Erfolgreiche Eigenproduktionen wie „Mei Fähr Lady“, „Der kleine Prinz“ zur Weihnachtszeit und „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ würden weiterhin gespielt, zählt Hofer auf und schwenkt um zu literarischen und Veranstaltungen wie „Reden über…“. In dieser Reihe von Podiumsgesprächen werde den Wechselwirkungen von Gesundheit und Glaube nachgegangen. Einen eigenwilligen Zugang zu Lyrik ermöglichten Christian Muggenthaler und Thomas Hohenberger mit der Reihe „Lyrik ist nicht schwierig“, in welcher Gedichte auf unkonventionelle und unterhaltsame Weise erklärt werden.

„Ein Frauenthema“, kommentiert Hofer bissig, „95 Prozent der Besucher sind Frauen und die fünf Prozent Männer, die mitkommen müssen, schlafen in den ersten zehn Minuten ein!“ Festhalten will er trotz der selbstironischen Analyse an solchen Formaten.

Zwei Cello-Virtuosen kommen Premieren: Nächste Premieren sind „Frühstück bei Tiffany“ am 2. August, und „Regensburger Turm WG“ am 29. September. Das erste Gastspiel bestreiten zwei Cello-Virtuosen als „Duo Calva im Himmel“ am 4. Oktober.

Karten: Karten, sowie Infos zum Turm-Abo und Partnerschaftsangeboten sind auf der Homepage und demnächst verstärkt auch auf Facebook zu finden – www.regensburgerturmtheater.de

