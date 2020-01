CSU-Klausur Söder hat Schlagzeilen im Gepäck Von Behördenverlagerung bis zum Kabinettsnachrücker: Für jeden Tag der CSU-Klausur liefert der Regierungschef eine Nachricht

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder wurde bei seinem Eintreffen in Seeon von CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer begrüßt. Foto: Matthias Balk/dpa

Seeon.Schon in ihren Weihnachtsgrüßen hatte die CSU Schlagzeilen für 2020 versprochen. Eine Ankündigung, die zügig eingelöst wird – auch diese Woche bei der Klausur der Landtagsfraktion in Kloster Seeon. Ministerpräsident Markus Söder verspricht bei seinem Eintreffen am Tagungsort 300 zusätzliche Studienplätze für das Grundschullehramt, ergänzend zu bereits beschlossenen 700. Damit kassiert er de facto den Numerus clausus für das Fach. Die Zulassungsbeschränkung braucht es bei so vielen Studienplätzen nicht mehr. „Im Moment haben wir die absurde Situation, dass wir einen Bedarf an Lehrern haben und zugleich einen Numerus clausus“, sagt Söder. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte bekanntlich erst vergangene Woche kurzfristige Maßnahmen gegen Unterrichtsausfälle publik gemacht. Neue Studienplätze sind aber nicht die einzige Nachricht, die Söder im Gepäck hat. Wie sich zeigt, hat er für jeden Klausurtag in dieser Woche etwas in petto.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### „#########“ ### „#### ###########“ ########## ## #####, #### ######### #### ######### ##### ######. ##### ### ### ########## ## ##### ############# ## ######## #########. ## ## ### ### ############## ### ####### #### ## ## ############## ########### #####, ### ######. ## ### #### ####### ###### #### ##### ######### ######, #### ## ## #####. ####### ## ########## #### ## #### ##### ############ ########## ######. ### ########### ################# ### ##-################# ######### ######### ######## ### #### ##### #### ##########: #### ###### ### ########## ####, ### #### ##### ### ## ##### #### #########. „### #### ### #### ########## ####### ### #####, #### ############ ##### ######### ######### ## ######## ### ########### ## ############### ##########.“

### ######## #### #### #### ###### ############### ###### ########: ## #### ## ####### ### ############# ############ ##################### – #### ######## #### ### #### ###### ### ######## ### ########### ## ################# ########### ########, ## ##### ##### ########## ##### ########### ######. ### ############# ### ### ############## ###### ######## ### ########### ## ##########, ### #### ### ############ ### ### #### ### #### ############# ###### ################### ### ##### ### ######## ######## ### ### ############ ####### ###. ######## ######## ## ############, ### ##### ## ######## ######## ## ###### ############# ### ### ## ###-############, ###### ### ##### ############### ### ############ ### ########## ######### ###. ### ############## ######### ###, ### ##### ###### ##### ######### #####. „### ###### #### ################## #### ###########“, #### ########. ### ##### ###### ### ##### ########## #### „####### #######“ ###########. #### ##### ###### #### ########## ######.

#### ## ## ### ############### ### ##################### ##### ############# ####, ### #### ## ### ############# ### ### ########## ### ################## ### ### ####################### ## ######## #######. ###### ####, ###-############ ### ############# ### ############# ## #######, ####### #### ### ###### ########## ########## ### ######## ####. #### ### ########### ### ##### ### ######### ########### #### ## ######### ############# ### ## ####### ############# #### ###### ###### #### ### ##################### ##########, #### ##. „## #### #### ##### ###########, ### ### ##### ### ######-##### ####### #######.“

### ##### ##### ### ##################### ## ### ###### #### ### #### ##### #### ### #### #######- ### ### ############# ### ############## ####### – ### ##### ############## ### ### #### ####. ### ######### ##### ######### #### #### ############# ######### – ##### ### ## ### ######### ### ### ## ############. ### ####### ######: ### ########### ########### ### ############ ### ################# ######### #### ########## ### ### ############## ## #########, ### ######### ### ####### ## ####### ### ## #### ### ##############, ### ############ ###### ### ### ########### ## ############## ## ##########, ### ##-############## ### ########### ###### ### ## ############## ## ###### ##### ### ####### „######## ##########“ ### ########### ### ###############, ######### ### ########## ### ####### ## ############## ## ##################. #### ###### ### ########### ###### #### ### ########### ### ### ######### ####### ### #### #########, ## ############ ##### ## ###### ###. ##### #### ##### ##### #########, ## ### ###### ############ ## ## ### ########### ####### ####### ###.

##################### ###### ## ### ############, ### ### #### #####, ### ################# ## #########. ## ##. #### #### #### ### ##### ## ##########, ############## ### ################### ##########. ########, ### #### ########### ###-#### ###, ####### #### ### ######### ### ### ##-###### ## ########## ### ###### ##### ### ### ############ ## ############# #### ### ########### ### ##### ###### ###. „### ##### #### ############## ############# ### ##########. ### ### ### #### ###########, ######### ### ############.“ ######## ########## #### ##### ### ########, ## ### #################### ### ### ############# ## #######. ##### #### ## #. #### ### ##### ############ „#########-###“ ########, ### ######### ## ######, ############# ### ##########. ## ### ################# #### ## ## ##### #### ############# ## ######-#### ######### ### ###-########## ###### ############ ### „#############“ ##########.