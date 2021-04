Bundestagwahl Söder ist bereit zur Kanzlerkandidatur Sowohl CSU-Chef Söder als auch CDU-Chef Laschet haben ihre Bereitschaft für die Spitzenkandidatur erklärt. Ausgang: ungewiss

Mail an die Redaktion Beide erklären sich bereit. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin.Die Vorsitzenden von CDU und CSU - Armin Laschet und Markus Söder - sind gleichermaßen bereit, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. „An seiner Entschlossenheit und an meiner Entschlossenheit gibt es keinen Zweifel“, sagte Söder am Sonntagnachmittag bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen der Unionsfraktionen im Bundestag. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident formulierte als Ziel, dass die Union bei der Bundestagswahl als stärkste Kraft hervorgeht. „Die Umfragen zeigen, es ist deutlich Luft nach oben.“ Die Union müsse für einen Erfolg „wissen, was die Menschen sich erwarten“. Personen und Programm müssten glaubwürdig verschmelzen. Am Montag könnten bei Präsidiumssitzungen der CDU und der CSU weitere Weichen gestellt werden. Laschet kündigte an, dass in der Kanzlerkandidatenfrage nun „sehr schnell und zeitnah Lösungen“ gebraucht werden.

„An seiner Entschlossenheit und an meiner Entschlossenheit gibt es keinen Zweifel.“ CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder



In der Union war zuletzt der Druck gewachsen, rasch zu einer Entscheidung zu kommen. Laschet und Söder hatten davor immer die Zeit bis Pfingsten als Zeitfenster genannt. Am Samstag hatten sich nun aber beide getroffen und nach eigenen Worten offen und freundschaftlich ausgetauscht. Tenor war dabei, dass beide bereit und geeignet seien, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Söder betonte ansonsten große inhaltliche Gemeinsamkeiten. „Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Schon optisch nicht. Auch inhaltlich nicht. Wir haben keine Grundsatzstreitigkeiten.“ Die CSU wird es nach seinen Worten akzeptieren, sollte die CDU bei der Nominierung Laschet den Vorzug geben. Die größere Unionsschwester hat bisher traditionell das Recht des ersten Zugriffs.

Der Oberpfälzer CSU-Chef und bayerische Finanzminister Albert Füracker begrüßt Söders Bereitschaft zu einer Kanzlerkandidatur. „Markus Söder ist ein sehr starker Ministerpräsident und wäre auch eine starker Bundeskanzler“, sagte er. Wichtig sei allerdings, nun als Union geschlossen aufzutreten. Nur gemeinsam könne die Union die Wahl gewinnen. „Ich bin mir sicher, wir würden mit Markus Söder zu einem sehr guten Ergebnis kommen.“ Füracker verwies auf Söders hervorragende Arbeit als Regierungschef - gleichzeitig auf seine sehr guten Umfragewerte.

Laschet im Umfragetief



Laschet liegt in Meinungserhebungen seit Monaten im Vergleich zu Söder deutlich im Hintertreffen. Parallel zur Debatte um die Kanzlerkandidatur war am Wochenende eine neue Umfrage publik geworden, nach der das Ansehen von Laschet als Ministerpräsident wie auch das seiner schwarz-gelben Landesregierung seit Ende Januar drastisch gesunken ist. Nach der Umfrage im Auftrag des WDR-Magazins Westpol sind aktuell 69 Prozent der Wahlberechtigten (plus 31 Prozentpunkte) unzufrieden. Laut WDR ist das der schlechteste Wert für Laschet seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Ein Tiefstwert ergab auch die Einschätzung zur Landesregierung: Fast zwei Drittel der Wahlberechtigten (64 Prozent, plus 23 Prozentpunkte) zeigten sich hier unzufrieden.

„Wir Grünen sind das Gegenbild dazu. Wir sind geschlossen. Die Bevölkerung kann wählen, was ihr lieber ist.“ Bayerns Grünen-Chef Eike Hallitzky



Der bayerische Grünen-Chef Eike Hallitzky bezeichnete es als Armutszeugnis für die Union, dass man sich dort bisher nicht einvernehmlich auf einen Kandidaten geeinigt hat. Die nun „offene Feldschlacht“ sei aber immer noch besser, als „die Nickligkeiten“, die Söder und Laschet bisher geliefert hätten und von denen sich Teile der Bevölkerung angewidert fühlten. „Wir Grünen sind das Gegenbild dazu. Wir sind geschlossen. Die Bevölkerung kann wählen, was ihr lieber ist.“ Die Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben angekündigt, am 19. April ihre Entscheidung bekannt zu geben. Egal wer antrete, werde „99 Prozent der Grünen hinter sich haben. Das ist bei der Union offensichtlich nicht der Fall“, sagte Hallitzky.

Grötsch: Zeichen der Uneinigkeit

Der bayerische SPD-Generalsekretär und Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch bezeichnet die Erklärungen von Söder und Laschet als „völlig überflüssigen“ Akt. „Ganz Deutschland weiß seit Monaten, was beide wollen.“ Die Ankündigungen vom Sonntag zeigten nur, „dass die Unionsparteien nicht in der Lage sind sich auf einen Kandidaten zu einigen. Grötsch ist Spitzenkandidat der BayernSPD bei der Bundestagswahl. Ein Kanzlerkandidat Söder würde den Genossen im Freistaat den Wahlkampf wohl sicher nicht einfacher machen. Grötsch gibt sich auf Nachfrage aber unbeeindruckt. „Wir konzentrieren uns auf unsere Stärke und unseren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der Tag für Tag unter Beweis stellt, dass er der beste Bundeskanzler für Deutschland ist.“