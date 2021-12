Gesundheit Söder: Würde Lauterbach als Gesundheitsminister begrüßen Trotz unterschiedlicher Grundpositionen hat sich CSU-Chef Markus Söder für Karl Lauterbach als Gesundheitsminister ausgesprochen. Söder schätze und respektiere den SPD-Politiker.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt ein Pressestatement ab. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin.Der SPD-Experte Karl Lauterbach würde nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einen guten Gesundheitsminister abgeben.

Es brauche einen Ressortchef, der keine zehn Minuten Einarbeitungszeit benötige, sagte der CSU-Vorsitzende am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall.“ Er würde es begrüßen, sollte die Wahl auf ihn fallen. „Ich hoffe, ich schade jetzt ihm da in dieser Situation nicht.“

Lauterbach will sich nicht äußern

Söder würdigte Lauterbachs „Grundkompass“. „Wir sind zwar von ganz unterschiedlichen Polen her, aber wir haben oft ähnliche Positionen. Und ja, ich schätze und respektiere ihn.“ Lauterbach selbst wollte sich zu der Personalspekulation nicht äußern.

Die Besetzung der SPD-Ministerposten in der Ampel-Koalition steht noch aus. Der wohl künftige Kanzler Olaf Scholz will die Ministerinnen und Minister seiner Partei am Montagvormittag vorstellen. Mit Spannung wird erwartet, wer inmitten der vierten Corona-Welle das Gesundheitsressort übernimmt.

