Umweltschutz Sofort-Maßnahmen für mehr Klimaschutz Umweltverbände fordern die Bundesregierung auf, vor der Wahl noch Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu verabschieden.

Der Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen soll aus Sicht der Umweltverbände ein Ende haben. Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Berlin.Ein breites Bündnis aus Umwelt- und Naturschutzorganisationen fordert die Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu verabschieden. So pochen der Deutsche Naturschutzring (DNR), Greenpeace und mehr als 50 weitere Verbände etwa auf eine deutliche Erhöhung des CO2-Preises auf 195 Euro im Jahr 2030, einen früheren Kohleausstieg und eine höhere Steuer auf Lebensmittel wie Fleisch. Außerdem müsse der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich vorankommen, erklärte DNR-Präsident Kai Niebert am Mittwoch.

Kein Ausbau mehr von Autobahnen

Auch Hemmnisse für den Ausbau von Windanlagen, wie etwa Mindestabstände zu Siedlungen, müssten aus Sicht der Unterzeichner wegfallen. Bei Neubau, Umbau und Dachsanierung müsse eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen greifen, fordern die Verbände.

Der Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen soll aus Sicht der Umweltverbände ein Ende haben. Dadurch frei werdende Mittel könne die Politik dann in Bus und Bahn investieren.

Schon jetzt hat sich die Erde um rund 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erhitzt. Die fatalen Folgen auch in Deutschland: Je nach Region gibt es mehr Hitzewellen und Dürren sowie Starkregen, Stürme, Unwetter und Überschwemmungen.

Bedeutung von sozialem Ausgleich

Ein Ende fordern die Organisationen auch für die Subvention fossiler Energieträger. Wenn etwa Kerosin im Luftverkehr besteuert würde, könnten nach Berechnungen von DNR und Co mehr als acht Milliarden Euro anderweitig investiert werden.

DNR-Chef Niebert betonte auch die Bedeutung von sozialem Ausgleich, der sofort geschaffen werden müsse - noch ehe die CO2-Preise weiter steigen.

Der vorgeschlagene CO2-Preis von 195 Euro im Jahr 2030 würde bedeuten, dass bis 2025 bereits eine Marke von etwa 100 Euro pro Tonne CO2 erreicht wäre. Die Bundesregierung plant aktuell bis 2025 eine Steigerung auf 55 Euro. Dieser CO2-Aufschlag auf Öl und Gas im Verkehr und bei Gebäuden gilt seit 1. Januar und beträgt derzeit noch 25 Euro pro Tonne. Das erhöht jetzt schon die Preise für Heizöl und Sprit.

Nach Zahlen, die das Vergleichsportal Check 24 vorgestellt hat, ist etwa das Heizöl seit Einführung des CO2-Preises im Januar um 17 Prozent teurer geworden. (dpa)