Weltweite Gefahren Solidarität contra Egoismus Während die Corona-Pandemie in aller Munde ist, hat der Klimawandel leider an Bedeutung im Denken der Menschen verloren.

Dr. Erich Müller

Obwohl die Folgen des Klimawandels gravierend sind, wird in Corona-Zeiten kaum mehr darüber gesprochen. Der Klimawandel bedroht unter anderem auch Bayerns Wasserhaushalt. Hier die Donau bei Niedrigwasser. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die Menschheit ist mit vielen Problemen konfrontiert. Zwei weltweite Gefahren für das Fortbestehen der Menschheit sind besonders kritisch: Die Corona-Pandemie und der Klimawandel. Beide bedrohen die Existenz der Menschheit. Jedoch gibt es Unterschiede in der Komplexität und in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen. Während die Pandemie in aller Munde ist, hat der Klimawandel leider an Bedeutung im Denken der Menschen verloren.

Mechanismen des Klimawandels

Die Auswirkungen von Covid 19 sind nicht auf einer Zeitskala von Jahren, sondern von Wochen und Tagen sichtbar und deshalb präsenter. Die Auswirkungen der Virus-Pandemie sind an wenigen, überschaubaren Kennzahlen darstellbar. Die Mechanismen des Klimawandels sind wesentlich komplexer, Wirkungen oft nicht in einer einfachen Kausalkette darstellbar. Klimawandel-Leugner tun sich da schon leichter als Corona-Leugner.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind in ihrer Wirkung leicht nachzuvollziehen: Abstand halten und Masken tragen reduzieren die Übertragung des Virus, die Impfung beseitigt das Problem. Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert dagegen viele Maßnahmen in Politik, Wirtschaft und im Verhalten jedes Einzelnen. Die Nachverfolgung der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen ist schwierig.

Sich aus Solidarität einschränken

Was Pandemie und Klimawandel gemeinsam haben, ist die deutliche Manifestation von Solidarität einerseits und Egoismus andererseits. Menschen sind bereit, sich persönlich einzuschränken und sich gegenseitig zu unterstützen. Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum, ihren Energieverbrauch und CO2-Abdruck, verzichten auf Kunststoff, installieren PV-Anlagen.



Andererseits findet man Menschen, die in Lockdown-Zeiten Bilder aus dem Urlaub auf den Malediven posten. Menschen hamstern Klopapier und holen sich ihre kostenfreien FFP2-Masken gleich in mehreren Apotheken. Menschen kaufen sich mit trotziger Miene den neuesten SUV, halten den Klimawandel für die abstruse Idee einiger „Weltverbesserer“ und verbrauchen Ressourcen, als gäbe es kein Morgen.

Im Kampf nicht nachlassen

Leider ist die Solidarität vieler nötig, um den Egoismus weniger zu kompensieren. Umso wichtiger ist, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie und des Klimawandels in unserer Solidarität nicht nachlassen.

Der Autor dieser Außenansicht, Erich Müller, ist stellvertretender Sprecher bei Greenpeace Regensburg.



Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.