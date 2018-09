Pro und Contra Soll Organspende Pflicht werden? Gesundheitsminister Spahn ist dafür, dass jeder Bürger Organe spendet. Der Vorschlag entzweit – auch in der MZ-Redaktion.

Von Dagmar Unrecht und Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Ein Stück Hoffnung im Styropor-Behälter: Organe, die zur Transplantation vorgesehen sind, müssen schnell vom Spender zum Empfänger gelangen. Foto: Soeren Stache/dpa

Die Widerspruchslösung ist kein Allheilmittel, aber sie kann die Zahl der Spenderorgane erhöhen, meint Redakteurin Dagmar Unrecht.

Mehr als 10 000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan – zu viele. Eine Gesetzesänderung könnte Leben retten.

Todkranke und ihre Angehörigen hoffen und bangen, doch die Wahrscheinlichkeit, ein passendes Organ zu bekommen bevor es zu spät ist, ist derzeit gering: Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 484 Spendern Organe für eine Transplantation entnommen – immerhin 72 Spender mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch bei durchschnittlich 9,7 Organspendern pro eine Million Einwohner haben die wenigsten Patienten eine Chance auf ein zweites Leben. Dabei hat die große Mehrheit der Bürger laut Umfragen eine positive Einstellung zur Organspende. Doch nur rund ein Drittel der Bevölkerung besitzt einen Organspendeausweis.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Vorstellung, nach dem eigenen Tod als eine Art Ersatzteillager zu fungieren, schreckt ab. Zudem haben Menschen Angst davor, verfrüht zum Sterbenden erklärt zu werden. Überhaupt, wer mag sich schon, mitten im Leben stehend und bei gefühlt guter Gesundheit, mit dem eigenen Ableben beschäftigen? Krankheit und Tod sind Themen, die man gern weit von sich schiebt. Die derzeitige Organspenderegelung setzt aber genau das voraus: Im Hier und Jetzt Regelungen für den Fall zu treffen, von dem jeder hofft, er möge nie eintreten.

Regelmäßig verschicken Krankenkassen an ihre Versicherten Informationsbriefe und fordern dazu auf, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden. Nur: Die wenigsten folgen dieser Bitte. Dabei könnten sie lebenswichtige Hilfe leisten – ohne dadurch selbst einen Nachteil zu haben.

Niemand wird gezwungen, seinen Körper zur Verfügung zu stellen. Dagmar Unrecht, Redakteurin



Wer aus persönlichen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen nicht zu einer Organspende bereit ist, kann aber auch bei der Widerspruchslösung Nein sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Freiheit der Entscheidung wird nicht eingeschränkt. Niemand wird gezwungen, seinen Körper zur Verfügung zu stellen.

Wer seine Organe nicht spenden möchte, ist sicher leicht zu motivieren, die Ablehnung auch schriftlich zum Ausdruck zu bringen. Allen anderen – den Bequemen, den Unentschiedenen und den Gleichgültigen – wird die Entscheidung bei der Widerspruchslösung abgenommen und ihr Einverständnis vorausgesetzt. Damit ist das Ganze aber noch nicht endgültig: Die Angehörigen eines potenziellen Spenders haben bei der doppelten Widerspruchslösung noch immer die Möglichkeit, im konkreten Fall eine Organspende abzulehnen.

In anderen Ländern ist diese Vorgehensweise bereits Realität, zum Beispiel in Spanien oder Frankreich. Die Erfahrungen dort sind positiv. Richtig ist aber auch: Die Einführung der Widerspruchsregelung allein löst nicht alle Probleme. In deutschen Krankenhäusern gibt es finanzielle, strukturelle und organisatorische Hindernisse, die Transplantationen erschweren. Nicht alle potenziellen Spender werden gemeldet. Dazu kommt, dass Skandale in der Vergangenheit viel Vertrauen zerstört haben.

Dennoch: Die Widerspruchslösung kann Leben retten, daher bin ich dafür.

Mehr Aufklärung wäre wichtig. Dann würden sich vielleicht auch mit der jetzigen Regelung mehr Menschen zu einer Organspende entschließen, meint Redakteurin Marion Koller.

Gesundheitsminister Jens Spahn will die Organspende zur Pflicht machen. Wer nicht widerspricht, ist – etwa nach Hirntod bei einem Unfall – automatisch ein Spender. Dieser tiefe Eingriff in die Freiheitsrechte des Einzelnen darf nicht sein. Auch wenn sich Nachbarstaaten zu der Lösung durchgerungen haben, zuletzt die Niederlande. In Deutschland mit seiner Nazi-Vergangenheit löst die Initiative schwere Vorbehalte aus.

Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, lehnt die geplante Neuregelung denn auch ab. Seiner Meinung nach kann Schweigen nicht einfach als Zustimmung ausgelegt werden. Wer sich erst mit dem Thema beschäftige oder nichts von der Organspende halte, sei dann in der Beweislast. Die katholische Kirche und die Deutsche Stiftung Patientenschutz melden ebenfalls Zweifel an.

Unser Land muss seinen eigenen Weg finden. Denn passieren sollte etwas. Schließlich warten mehr als 10 000 Menschen auf ein Spenderorgan.

Doch trotz zahlreicher öffentlicher Kampagnen, von „Organe spenden – Leben schenken“ bis zu „Das trägt man heute: den Organspendeausweis“ zögern die Deutschen, ihren Körper postmortal als eine Art Ersatzteillager zur Verfügung zu stellen. Laut einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2013 sind zwar 68 Prozent der 14- bis 75-Jährigen bereit, nach ihrem Tod zu spenden. Aus Studien ist jedoch bekannt, dass viele Menschen bei gesellschaftlich umstrittenen Themen anders argumentieren, als sie letztendlich handeln. Sie sagen das, was sie für sozial erwünscht halten.

Der Blick in Nachbarländer zeigt, dass die Widerspruchsregelung die Spendenbereitschaft nicht immer erhöht. Marion Koller, Redakteurin



Auch bei der Organspende scheint das zuzutreffen. Nicht einmal 30 Prozent tragen einen Spenderausweis mit sich. 2017 wurden nur knapp zehn Organspender je Million Einwohner registriert. Für die geringe Zahl gibt es viele Gründe: Der Transplantationsskandal liegt erst sechs Jahre zurück. Die Kliniken haben das Vertrauen der Menschen noch nicht zurückgewonnen. Vor allem betrachten viele Sterben und Tod nicht nur als körperliche Vorgänge, sondern verbinden sie mit gesellschaftlichen und kulturellen Normen und Werten. Sogar im Deutschen Ethikrat, einem Expertengremium, ist die Frage umstritten, „ob der Nachweis des irreversiblen Versagens aller Hirnfunktionen ein geeignetes Kriterium für den Tod des Menschen darstellt“.

Der Blick in Nachbarländer zeigt, dass die Widerspruchsregelung die Spendenbereitschaft nicht immer erhöht. Bulgarien etwa hinkt hinter Deutschland her. Spanien, ebenfalls mit Widerspruchsregelung, zählt dagegen 47 Spender pro Million Einwohner. Der Grund: Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens und der Organspendeprozess ist transparent geregelt – an rund 200 Kliniken, wo sich Intensivmediziner darum kümmern.

Es ist zu begrüßen, dass Gesundheitsminister Spahn vor einem Gesetzentwurf erst eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen möchte. Widersprüchlichkeiten der Transplantationsmedizin müssen offengelegt werden. Die Bevölkerung muss mehr erfahren über den Hirntod. Aufklärung wäre wichtig, und nicht nur darüber, wo man Organspende-Ausweise erhält. Dann würden sich vielleicht auch mit der jetzigen Regelung mehr Menschen dazu entschließen.

In unserer Reihe „Ein Thema, zwei Meinungen“ treten regelmäßig MZ-Autoren zum Streitgespräch an. Alle Beiträge finden Sie hier.

Organspende Vorhaben: Gesundheitsminister Jens Spahn setzt sich für eine „doppelte Widerspruchslösung“ ein: Jeder soll als Organspender gelten, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht. Allerdings sollen nach dem Tod des Betroffenen auch dessen Angehörige eine Organspende ablehnen können.

Bisherige Regelung: Noch gilt das umgekehrte Prinzip, wonach Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des potenziellen Spenders erlaubt sind.

Organspendebereitschaft: Die Zahl der Organspender in Deutschland ist seit 2011 stark gesunken. 2017 gab es knapp 800 Organspenden.