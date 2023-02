Wiederholungswahl Sondierungsgespräche von CDU und SPD in Berlin gehen weiter CDU und SPD haben für den zweiten Tag ihrer Sondierungen eine lange Tagesordnung. Im Lauf der Woche wollen sich noch weitere mögliche Koalitionspartner treffen.

dpa

Mail an die Redaktion CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Franziska Giffey (SPD) sprechen über eine mögliche Koalition ihrer Parteien in Berlin. Foto: Fabian Sommer/Fabian Sommer/dpa

Berlin.Gut eine Woche nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben CDU und SPD ihre Sondierungsgespräche fortgesetzt. Kurz nach dem ersten Treffen am vergangenen Freitag kamen die Sondierungsteams der beiden Parteien am Montagvormittag erneut zusammen. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte, am Freitag sei noch eine ganze Menge offen geblieben. „Wir haben eine lange Tagesordnung. Ein paar Stunden werden es schon.“

Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sagte, sie sei zuversichtlich, alles besprechen zu können, was man sich vorgenommen habe. „Wir haben etwas mehr Zeit heute.“ Am Freitag hatten die beiden Parteien rund vier Stunden miteinander gesprochen. „Wir wollen nochmal über die soziale Dimension reden, über Themen wie Arbeit, Wissenschaft, Forschung“, sagte Giffey.

Die SPD lud für Dienstag bereits zu Sondierungsgesprächen mit Grünen und Linken ein. Die beiden aktuellen Koalitionspartner sagten zu. Für Mittwoch steht das Sondierungstreffen zwischen CDU und Grünen an. Die Beteiligten wollen dabei herausfinden, ob sie eine ausreichende Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen.