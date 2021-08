Bundestagswahl Sonntagsfrage: So steht es aktuell Welche Partei steht aktuell in der Gunst der Wähler? Umfragen liefern ein Stimmungsbild vor der Bundestagswahl 2021.

Berlin.Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist die berühmte Sonntagsfrage, mit der regelmäßig Stimmungsbilder in der Bevölkerung eingefangen werden. Besonders beachtet werden diese Umfrageergebnisse, wenn eine Wahl bevorsteht. Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag und damit auch eine neue Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler. Je näher dieses Datum rückt, desto gebannter blickt die Politik auf die Umfragewerte verschiedener Meinungsforschungsinstitute. Unsere Grafik zeigt den Umfrageverlauf im vergangenen Jahr. Sie können den Verlauf wahlweise auf „sechs Monate“ einschränken oder auf „seit letzter Wahl“ erweitern. Außerdem können Sie zwischen verschiedenen Umfragen wie Forsa oder YouGov wechseln.

Gehen Sie wählen?

Bei der Bundestagswahl 2017 gaben 76,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung um etwa fünf Prozent höher als bei den Wahlen 2013 und 2009. Gehen Sie am 26. September wählen? Machen Sie mit bei unserer Umfragen:

