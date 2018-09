Flucht Sorgen der Oberpfälzer Geflohenen Sylvia Stierstorfer kümmert sich in Söders Kabinett um die Belange von Flüchtlingen und Spätaussiedlern.

von Daniel Pfeifer

Merken

Mail an die Redaktion Stierstorfer (M.) plaudert mit dem Schlesier Ehepaar Gottschalk. Foto: Pfeifer

Regensburg.Das Thema Migration und Vertreibung ist heute aktueller denn je, in den armen und kriegsgeschüttelten Regionen der Welt. Doch auch in Deutschland gibt es immer noch Menschen, für die das Thema Flucht nicht nur eine halbe Minute in den abendlichen Nachrichten ist, sondern lebendiger Teil der eigenen Vergangenheit.

Sylvia Stierstorfer ist im Kabinett Söder die Beauftragte für all diese Menschen: die Vertriebenen und Spätaussiedler aus Schlesien, Russland, den Karpaten, dem Sudetenland und anderen Gebieten Osteuropas. Gestern Nachmittag stellte sich die 55-jährige Regensburger CSU-Politikerin den verbliebenen Mitgliedern der Oberpfälzer Landsmannschaften im Großen Sitzungssaal der Regierung der Oberpfalz.

Jeder der über 20 Gäste durfte nach der Vorstellung in einer Gesprächsrunde persönliche Sorgen und Wünsche äußern. Stiersdorfer nahm sich extensiv Zeit für jedes Anliegen, nach ihrem eigenen Motto: „Ich bin gern für Sie da. Ich bin gern Ihre Kümmerin.“

Über die Politikerin Die Person: Stierstorfer ist seit 1990 aktiv in der CSU des Landkreises Regensburg. Zuletzt war sie im Petitionsausschuss für Beschwerden zuständig. Seit dem 21. März ist sie Beauftragte für Vertriebene.

Wurzeln im Osten: Die Ahnen der Politikerin sind selbst Vertriebene aus den östlichen Gebieten. Wie die meisten Mitarbeiter in ihrem Büro. Auch Referentin und Sekretärin sind Russlanddeutsche. „Man hat da einfach mehr Sensibilität,“ so Stierstorfer.

Einige der Anmerkungen handelten von Geld-Zuschüssen, andere von Kultur und Wertschätzung. Unter den Wortmeldungen war Fritz Gottschalk, einer der letzten Schlesiendeutschen Regensburgs. Seine Landsmannschaft ist von früher über 200 Mitgliedern auf ein „Kaffeekränzchen mit einer Handvoll Leuten“ zusammengeschrumpft, erzählt er. Auch er ist bereits 88 Jahre alt, seine Frau Martha 93. Sie bitten Sylvia Stierstorfer nicht um finanzielle Mittel, sondern dafür, auch in Zukunft nicht vergessen zu werden. Wunderschöne schlesische Tracht, alte Fotos und Dokumente hätten sie noch aufbewahrt. Das Ehepaar aus dem Kreis Kreuzburg im heutigen Polen wünscht sich, dass dieses Kulturgut auch einen Platz im neuen Museum der Bayerischen Geschichte findet. „Egal, und wenn es nur im Treppenhaus ist,“ äußert sich Fritz Gottschalk.

Er will nur, dass auch die Zugezogenen aus den östlichen Teilen des Deutschen Reichs als Teil der Bayerischen Geschichte gesehen werden. Immerhin 190 000 Vertriebene hatten im Freistaat eine neue Heimat gefunden, bekräftigt ihn Stierstorfer, und deren Errungenschaften und kulturellen Einfluss unter noch so schwierigen Umständen dürfe man nie vergessen.

Das gelte auch für einen aktiven Dialog mit den heutigen Nachbarstaaten und einen Unterricht, der auch diesen Teil unserer Geschichte beleuchtet. Regierungspräsident Axel Bartelt pflichtet bei: „Diese gelungene Integration in schweren Zeiten kann uns heute mehr denn je ein Vorbild sein.“

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!